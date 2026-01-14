Milán-Cortina 2026: Fauner denuncia discriminación

Fauner, de 57 años, relató al diario La Gazzetta dello Sport el "enfado" de una docena de atletas olímpicos excluidos de la lista de portadores de la antorcha de Milán-Cortina 2026 en favor de "influencers", "amigos de patrocinadores" y "Cat Man", el famoso personaje de la serie de televisión "Sarabanda".

"No participamos de ninguna manera en ninguna iniciativa para los Juegos Olímpicos de Invierno en nuestro país. No hay portadores de antorchas, ni embajadores, ni ningún papel. Nada.

Todos estamos convencidos de que el CONI tiene preferencias", acusó Fauner.

Los dichos de Fauner fueron avalados ayer por el partido la Liga, que tiene como presidente al ministro de Transportes e Infraestructura, Matteo Salvini, y calificó como "incomprensible y desconcertante" el criterio utilizado para la elección para los portadores de la antorcha.

A continuación, el ministro de Deportes y Juventud, Andrea Abodi, reveló que solicitó información a la Fundación Milán-Cortina 2026 y al Comité Olímpico Italiano (CONI) "para comprender los criterios de selección" de los portadores de la antorcha.

Luego llegó la explicación de la Fundación Milán-Cortina 2026, la cual refirió que Fauner quedó al margen de los portadores de la antorcha porque, "aunque respeta plenamente su extraordinaria trayectoria deportiva, ocupa un cargo político" como vicealcalde de Sappada.

"Una condición que se encuentra dentro de los requisitos preliminares de exclusión y se especifica en su totalidad en el reglamento publicado en nuestra página web", detalla un comunicado de la Fundación Milán-Cortina 2026.

Sin embargo, el argumento del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Invernales fue insuficiente para Fauner, que ganó la medalla de oro en Lillehammer 1994 con Maurilio De Zolt, Marco Albarello y Giorgio Vanzetta.

"La Fundación Milano Cortina intentó justificar esta exclusión alegando que no sería nominado como portador de la antorcha porque soy un político. Soy vicealcalde con una lista cívica en una ciudad de 1.300 habitantes, Sappada", escribió Fauner en su cuenta de Facebook.

"Un cargo administrativo local que no tiene nada que ver con la política nacional ni con la lógica de la representación institucional. Y lo que es más grave aún: un concejal de Siracusa (Ivan Scimonelli) fue elegido entre los portadores de la antorcha. Así que me pregunto: ¨la norma no se aplica a él, pero sí a mí?", cuestionó Fauner.

"No hablé sólo en mi nombre. Hablé en nombre de al menos 15 atletas que han ganado una medalla olímpica en deportes de invierno, campeones que han escrito la historia del deporte italiano y que hoy se sienten marginados", insistió.

El ex esquiador considera que el razonamiento de la Fundación Milán-Cortina 2026 "no se aplica a los demás campeones olímpicos excluidos, que no tienen ningún papel político".

"Incluso admitiendo, absurdamente, que un puesto administrativo local se consideraba incompatible con el rol de portador de la antorcha, los campeones olímpicos podrían y deberían haber participado como Embajadores de los Juegos Olímpicos", aseveró Fauner.

"Si la Fundación simplemente hubiera admitido su error y se hubiera disculpado por su mala gestión, el tono habría sido diferente. Pero buscar excusas infundadas después de una debacle tan evidente es inaceptable. Porque hay más que sólo daño.

También hay burla. Los Juegos Olímpicos merecen respeto. ­Y el respeto también proviene de saber cuándo uno se equivoca!", completó Fauner.

En este escenario, Salvini y Abodi invitaron a todas las partes interesadas en Milán-Cortina 2026 a una videoconferencia para aclarar el tema de los portadores de la antorcha.

"Dado el gran compromiso de los últimos años para crear una edición memorable de los Juegos de Invierno, Salvini y Abodi desean brindar la máxima claridad para aclarar decisiones que nos dejan profundamente perplejos", declararon los ministros en un comunicado conjunto.

Uno de los posibles beneficiados por esta situación podrá ser Gustavo Thoeni, ex esquiador de 74 años que se dio el gusto de ganar una medalla dorada en la prueba de eslalon gigante de Sapporo 1972, donde protagonizó su debut en los Juegos Olímpicos Invernales, tras lo cual se presentó además en Innsbruck 1976 y Lake Placid 1980.

"El presidente del CONI me llamó y me dijo que debería ser uno de los últimos portadores de la antorcha. Ya veremos. Creo que debería hacerlo en Cortina. Todavía no sé si lo haré esquiando, que es lo que prefiero, o caminando. Sería un gran reconocimiento", expresó Thoeni en alusión a Luciano Buonfiglio en diálogo con RAI Radio 1.

Uno de los que se dio el gusto de ser portador de la antorcha de los Juegos Olímpicos Invernales de 2026 fue el DT del Milan, Massimiliano Allegri, quien aseguró sentirse "honrado" por haber sido seleccionado para el tramo Borgomanero-Varese del recorrido por todo el territorio italiano.

"Ser portador de la antorcha durante el viaje de la Llama Olímpica a Milán para Milán-Cortina 2026 fue un gran honor y una profunda emoción. La llama olímpica encarna valores fundamentales como el compromiso, el respeto, el sacrificio y el espíritu de equipo, los mismos que el deporte transmite a diario, uniendo a personas y naciones", declaró Allegri.

"Llevar la antorcha representó un momento de profunda trascendencia humana y deportiva, un símbolo de unidad y continuidad. Milán-Cortina 2026 será una oportunidad extraordinaria para que Italia se presente al mundo a través del poder del deporte a través del poder del deporte", ponderó Allegri.

"En los últimos 15 años, Milán se ha convertido en una de las ciudades más importantes del mundo, experimentando un crecimiento exponencial, y este evento deportivo realzará aún más su prestigio", completó el entrenador de 58 años. (ANSA).