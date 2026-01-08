Milán-Cortina 2026: finalizan obra en Anterselva

Este proyecto estratégico fue ejecutado por la provincia autónoma de Bolzano y por el municipio de Anterselva, en coordinación con el Ministerio de Infraestructura y Transporte y con Simico, la empresa responsable de las obras públicas para Milán-Cortina 2026, como parte de la ampliación de la infraestructura para la producción de nieve artificial.

El embalse tiene una capacidad total de 31.500 metros cúbicos, una profundidad aproximada de 8,5 metros y una presa de 10 metros de altura.

El sistema ya está en funcionamiento y está diseñado para garantizar la producción continua y eficiente de nieve artificial, incluso en condiciones meteorológicas adversas, lo que refuerza la fiabilidad de las pistas olímpicas durante la preparación para Milán-Cortina 2026.

El proyecto responde a necesidades de emergencia y estructurales: además del embalse, se ha construido un punto de suministro de agua adicional para alimentar el sistema de producción de nieve artificial, que ya se ha probado y puesto en funcionamiento en fase de prueba.

"La finalización del embalse representa un paso fundamental para garantizar la plena funcionalidad de las instalaciones deportivas y el correcto desarrollo de las competiciones olímpicas", destacó Fabio Saldini, interventor y director ejecutivo de Simico.

"Este proyecto, entregado a tiempo, no sólo satisface las necesidades inmediatas del evento internacional, sino que también deja un legado de capacidad de infraestructura, fortaleciendo las condiciones para los deportes y actividades de invierno para toda la comunidad", agregó.

"Gracias a los Juegos Olímpicos, Anterselva cuenta con un nuevo embalse ya operativo: mayor fiabilidad para la nieve técnica y, como legado, un proyecto que permanecerá con la comunidad incluso después de los Juegos", declaró a su vez Daniel Alfreider, vicepresidente de la provincia de Bolzano. (ANSA).