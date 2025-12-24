Milán-Cortina 2026: Flora Tabanelli avanza en su recuperación

Tabanelli, de 18 años, celebró durante la temporada 2024-25 la conquista de la Copa del Mundo, del Mundial de "Big Air", de la Copa del Mundo general y, además, un triunfo histórico en los "XGames" de Estados Unidos.

La joven esquiadora también recogerá en Milán una rodillera a medida, una ayuda crucial para su regreso completo al esquí pensando en los Juegos Olímpicos Invernales previstos el año próximo en esa ciudad y en Cortina d'Ampezzo.

La visita forma parte del proceso de recuperación que Tabanelli inició tras lesionarse la rodilla derecha a principios de noviembre pasado.

Tabanelli completó recientemente su rehabilitación en el J-Medical en Turín y volvió a entrenarse en Val di Fassa, donde también cursa con determinación su último año escolar.

En las últimas semanas, Tabanelli alternó entrenamientos en seco con su primer regreso al esquí: giros en terreno abierto, sensaciones positivas, pero aún sin saltos.

El tutor personalizado de Ortholabsport es ahora una herramienta clave para volver gradualmente a la actividad competitiva con total seguridad.

"La verdad es que no pienso mucho en lo que he logrado. Revivo los buenos momentos, pero no soy de las que recuerdan constantemente las victorias. Prefiero disfrutar del momento y luego mirar hacia los próximos objetivos", relató Tabanelli, quien reconoció las dificultades iniciales para recuperarse de la lesión en su rodilla derecha.

"Al principio no fue fácil, sobre todo porque ocurrió en el peor momento... aunque nunca es el momento adecuado para una lesión, sobre todo si eres un atleta de competición", aclaró la juvenil esquiadora "azzurra".

"Pero ocurrió, y tuve que aceptarlo. Desde el segundo día, decidí que quería volver a esquiar cuanto antes: tener un objetivo me ayudó mucho. Esta etapa también me ha ayudado a crecer mentalmente. El estilo libre es un deporte joven y muy popular", resaltó Tabanelli, quien se atrevió incluso a ofrecer un consejo a los más jóvenes.

"Les diría que crean de verdad en su sueño y sigan adelante, incluso cuando no sea fácil. Y que nunca pierdan la alegría de practicar deportes: he probado muchos y me encantaron todos.

Gracias a estas experiencias, encontré el que mejor me representa", aseguró.

Tabanelli también compartió sus sensaciones por practicar el deporte de alto nivel junto a su hermano Miro: "significa mucho para mí, ha sido un ídolo desde pequeña. Fue quien me impulsó a empezar con este deporte", reveló.

"Seguimos intercambiando consejos y es maravilloso tenerlo tanto en el equipo como en la familia. También tengo una hermana mayor (Irene, Ndr) que es artista y monitora de esquí, así que nos inspiramos mucho mutuamente", agregó.

Por último, Tabanelli contó la importancia que juega la creatividad en el esquí acrobático: "incluso en el aire, algunos dicen que 'dibujamos líneas de colores', así que definitivamente hay un elemento artístico", reflexionó.

"Creo que la creatividad siempre ha formado parte de mi vida: mi padre era diseñador gráfico y crecimos rodeados de arte desde pequeños. Me alegra que mi hermana continúe por este camino, y yo mismo asisto a una escuela de arte, así que es algo que me apasiona", completó Tabanelli. (ANSA).