Milán-Cortina 2026: Fontana celebra hallazgo de huellas de dinosaurio

Fontana afirmó que las huellas, las primeras halladas en Lombardía, representan "un descubrimiento verdaderamente excepcional" y "un regalo de la historia a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos", en alusión a Milán-Cortina 2026.

El presidente de la región Lombardía ofreció una conferencia de prensa en la presentación de "Parque Triásico: Miles de huellas de dinosaurios descubiertas en el Parque Nacional del Stelvio" en el Palazzo Lombardia.

Fontana agregó que esto evidencia un pasado que se remonta a más de 200 millones de años, "y que pone de relieve cómo, en el corazón de los Alpes, entre Livigno y Bormio, se conservan huellas de dedos y garras de dinosaurios impresas en las marismas de finales del Triásico".

Asimismo, recordó otro "regalo" de la historia: los grabados rupestres más altos de Europa, descubiertos en la Valtellina y presentados el año pasado.

Se trata de unos signos grabados en una roca al pie del glaciar Pizzo Tresero, a 3.000 metros de altitud.

Estos grabados rupestres datan de la Edad del Bronce Medio, hace entre 3.600 y 3.200 años.

La conferencia de prensa contó además con la presencia del alcalde de Milán, Giuseppe Sala, y del concejal de Cultura de esa ciudad, Tommaso Sacchi, quien destacó la necesidad de convertir este yacimiento arqueológico en un lugar de visita para escolares, una oportunidad para que niños y niñas conozcan este descubrimiento de "extraordinaria importancia".

El fotógrafo Elio Della Ferrera fue el primero en observar las huellas con binoculares durante una excursión para fotografiar ciervos el pasado septiembre.

"La primera medalla de la historia debe ser para él y el grupo que apoyó este descubrimiento. Es un anuncio olímpico increíble que casi parece un truco publicitario hecho a medida", ponderó a su vez Giovanni Malagó, presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, en un mensaje emitido por videollamada. (ANSA).