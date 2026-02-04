Milán-Cortina 2026: Frustran ataques de hackers rusos

Tajani afirmó que que se trató de "acciones lideradas por Rusia", mientras que más tarde el conocido grupo de hackers prorrusos "Noname057(16) se atribuyó la responsabilidad de los ataques, utilizando intrusiones DDoS (Denegación de Servicio Distribuida), que bloquean un sitio web inundándolo con solicitudes de acceso.

"La política proucraniana del gobierno italiano implica que el apoyo a terroristas ucranianos se castiga con nuestros misiles DDoS", reza la declaración firmada por el grupo prorruso, cuyos otros objetivos incluyen la embajada italiana en Washington y los consulados italianos en Sídney, Toronto y París.

Este tipo de ataque se preveía para Milán-Cortina 2026, pero hasta el momento no ha tenido un impacto significativo gracias a una compleja máquina que protege el ciberespacio de la vigésima quinta ediicón de los Juegos Olímpicos Invernales, ubicada en el Centro de Operaciones Tecnológicas, disponible las 24 horas.

La Fundación Milán-Cortina 2026 colabora con Deloitte, la Agencia Nacional de Ciberseguridad italiana, que ha enviado a 10 técnicos y especialistas de la Policía Postal y de Comunicaciones a la capital de Lombardía para identificar anomalías e intervenir.

La seguridad para otro evento con consecuencias impredecibles será mucho menos virtual y más física: la marcha de protesta del sábado 7 en Milán, la primera con una asistencia significativa desde los disturbios de la manifestación de Turín.

Por lo tanto, será una tarde de máxima alerta, y el despliegue de las fuerzas del orden se describe como "masivo", con varios cientos de agentes movilizados, que podrían superar con creces el millar si se incluyen los numerosos servicios olímpicos.

Es probable que haya manifestantes de otras ciudades, y no se puede descartar la presencia de militantes de Askatasuna con sede en Turín.

Sin embargo, la policía y los Carabineros no han detectado señales de tensión especial y, en cualquier caso, estarán preparados "para cualquier eventualidad".

El plan de seguridad desarrollado por el comisario de policía de Milán, Bruno Megale, prevé un despliegue conjunto de fuerzas, organizado en zonas concéntricas de seguridad progresiva y con centros de operaciones específicos.

La tecnología también desempeña un papel clave, incluyendo la cibervigilancia, los operadores antidrones y las escuchas telefónicas.

Esto se suma a las cámaras de seguridad más tradicionales: 200 sólo en el estadio San Siro, que el viernes 6 albergará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Invernales 2026.

