Milán-Cortina 2026: Fugitivo eslovaco arrestado durante partido de hockey sobre hielo

El ciudadano eslovaco, cuyo nombre es Radoslav Mlynarcik y que se mantenía fugitivo desde hace 16 años por una orden de arresto emitida por el Tribunal de Bolzano relacionada con robos en comercios, fue localizado en la víspera por los Carabineros tras una alerta de un hotel en la zona de Baggio.

Luego de haber sido arrestado sin oponer resistencia en el Santa Giulia Ice Hockey Arena y de haber sido trasladado a la prisión de San Vittore, el hombre oriundo de una ciudad cercana a Bratislava corre riesgo de recibir una condena de 11 meses y 7 días por delitos contra la propiedad.

La prensa italiana reportó la posibilidad de que el ciudadano eslovaco desconociera la orden de arresto en su contra porque llevaba mucho tiempo afuera del país, adonde retornó en esta ocasión para alentar a la selección en el torneo masculino de hockey sobre hielo de Milán-Cortina 2026.

El consuelo para el detenido es que Eslovaquia ganó por 4-1 el partido ante Finlandia que marcó ayer el debut de ambas selecciones en el Grupo B del certamen. (ANSA).