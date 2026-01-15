Milán-Cortina 2026: Fundación revalida criterio de elección de estafetas

El comité organizador emitió un comunicado para explicar "con la máxima claridad" y con el objetivo de "ponerle fin a interpretaciones distorsionadas y reconstrucciones arbitrarias respecto del proceso de selección de los portadores de la antorcha".

La nota de la fundación presidida por Giovanni Malagó aseguró además que "es infundado cualquier intento de crear categorías, clasificaciones o contrastes entre 'tipos' de portadores de la antorcha o entre 'métodos' de nominación".

"El atleta por sus logros, el artista por su popularidad, el ciudadano por su compromiso: todos llevan la antorcha, todos representan al país, todos forman parte de la misma narrativa de valores", enfatiza el texto.

La fundación también describió un "proceso compartido, regulado y transparente que involucra a múltiples actores institucionales y locales, como ocurre en cada gran relevo olímpico a nivel mundial, y especifica que los portadores de la antorcha pueden ser nominados por todas las entidades que participan en la construcción del Trayecto de la Llama".

Las entidades aludidas son la propia Fundación Milán-Cortina 2026, la ciudad anfitriona de cada etapa del recorrido de la antorcha, el patrocinador del proyecto olímpico, la sección regional del Comité Olímpico Italiano (CONI), las autoridades locales y el Comité Olímpico Internacional (COI).

"Todas estas organizaciones tienen pleno derecho a nominar a sus propios portadores de la antorcha. Y todos los nominados, independientemente de su función, fama u origen, son portadores de la antorcha de pleno derecho. Ya sean personas comunes, un ex atleta coronado, un artista, voluntarios o rostros conocidos, la dignidad del rol es idéntica", insiste la nota.

"La Llama no realiza jerarquías: celebra historias, valores y comunidad. Toda solicitud recibida por el Comité Organizador, independientemente del solicitante, se somete a la verificación de antecedentes requerida por ley, aplicada de manera uniforme y sin excepciones", detalla el comunicado.

"Sólo después de este paso obligatorio, la Fundación activa todo el proceso logístico y organizativo para recibir al portador de la antorcha y garantizarle una experiencia completa y segura, digna del valor simbólico del Relevo", sigue la nota.

"Por lo tanto, cualquier intento de crear categorías, clasificaciones o contrastes entre 'tipos' de portadores de la antorcha o entre 'métodos' de nominación es infundado. No hay diferencia entre una nominación de un municipio, un patrocinador, una autoridad local o el Comité Organizador: todas las nominaciones, desde el momento de su validación, representan el reconocimiento de una trayectoria personal valiosa", completa el texto.

La aclaración se conoce al día siguiente de que el ex esquiador Silvio Fauner, integrante del equipo italiano que ganó la posta 4x10 kilómetros en los Juegos Olímpicos Invernales de Lillehammer 1994, asegurara sentirse discriminado por el criterio de elección para los portadores de la antorcha de Milán-Cortina 2026.

Fauner, de 57 años, relató al diario La Gazzetta dello Sport el "enfado" de una docena de atletas olímpicos excluidos de la lista de portadores de la antorcha de Milán-Cortina 2026 en favor de "influencers", "amigos de patrocinadores" y "Cat Man", el famoso personaje de la serie de televisión "Sarabanda".

Los dichos de Fauner fueron avalados el pasado martes 13 por el partido La Liga, que tiene como presidente al ministro de Transportes e Infraestructura, Matteo Salvini, y calificó como "incomprensible y desconcertante" el criterio utilizado para la elección para los portadores de la antorcha.

A continuación, el ministro de Deportes y Juventud, Andrea Abodi, reveló que solicitó información a la Fundación Milán-Cortina 2026 y al Comité Olímpico Italiano (CONI) "para comprender los criterios de selección" de los portadores de la antorcha.

Luego llegó la explicación de la Fundación Milán-Cortina 2026, la cual refirió que Fauner quedó al margen de los portadores de la antorcha porque, "aunque respeta plenamente su extraordinaria trayectoria deportiva, ocupa un cargo político" como vicealcalde de Sappada.

"Una condición que se encuentra dentro de los requisitos preliminares de exclusión y se especifica en su totalidad en el reglamento publicado en nuestra página web", detalla un comunicado de la Fundación Milán-Cortina 2026.

Sin embargo, el argumento del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Invernales fue insuficiente para Fauner, que ganó la medalla de oro en Lillehammer 1994 con Maurilio De Zolt, Marco Albarello y Giorgio Vanzetta.

"Un cargo administrativo local que no tiene nada que ver con la política nacional ni con la lógica de la representación institucional. Y lo que es más grave aún: un concejal de Siracusa (Ivan Scimonelli) fue elegido entre los portadores de la antorcha. Así que me pregunto: ¿la norma no se aplica a él, pero sí a mí?", cuestionó Fauner desde Facebook.

En este escenario, Salvini y Abodi invitaron a todas las partes interesadas en Milán-Cortina 2026 a una videoconferencia para aclarar el tema de los portadores de la antorcha, tras la cual pidieron la participación de todos los atletas más representativos y recibieron garantías al respecto.

Pero el involucramiento de Salvini y de Abodi generó la intervención de Malagó, quien destacó la importancia del respeto de roles, mientras que la Fundación Milán-Cortina 2026 anunció que, de los 41 medallistas de oro italianos en los Juegos Olímpicos de Invierno, 6 rechazaron la invitación para llevar la antorcha, 20 ya participaron y los demás lo estarán a su llegada a Milán, con un programa flexible y sujeto a cambios. (ANSA).