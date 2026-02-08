Milán-Cortina 2026: Furor entre los espectadores por los pins

Filas interminables en las aceras, cupos limitados y una "búsqueda del tesoro" comenzaron el primer día de los Juegos Olímpicos Invernales 2026, previstos hasta el domingo 22

La cuenta de "YesMilano" publica cada mañana el punto exacto de distribución de los pins, que sólo se pueden reclamar a partir de las 12 del mediodía de cada jornada

Warner Bros. Discovery (WBD) también abrió un Centro Oficial de Intercambio de Pins Olímpicos, un espacio festivo que atrae incluso a los más pequeños gracias a su serie de Looney Tunes, y donde los grandes coleccionistas tienen una zona dedicada al canje y la venta

Hay alguien que compite en sus decimosextos Juegos Olímpicos y ha preparado un poncho para colgar todos sus pequeños trofeos (y algunos regalan trofeos dobles o triples a los niños que se encuentran en la calle)

YesMilano, la agencia oficial de promoción de la ciudad, ha creado una colección en colaboración con la Fundación Milán-Cortina 2026 que incluye 12 pins olímpicos y paralímpicos: 5 dedicados a los símbolos de Milán (el Duomo, el Castillo Sforza, Torre Velasca, San Siro y Panettone) y 7 dedicados a los barrios de Brera a Navigli, de Sarpi (el barrio chino de Milán) a NoLo (el barrio residencial que hace un guiño al Soho y marca su regeneración) (ANSA)