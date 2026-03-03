Milán-Cortina 2026: Fusión de antorchas de los Juegos Paralímpicos

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 03 MAR - Las antorchas de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, procedentes de cinco festivales, se fusionaron en una sola llama, con una emotiva ceremonia de unión en el centro de Cortina d'Ampezzo.

La antorcha continuará mañana su viaje hacia Venecia, mientras que el jueves 5 llegará a Pádova y el viernes 6 arribará a Verona para la ceremonia inaugural en la Arena de esa ciudad.

"Es un momento simbólico de extraordinaria importancia e impacto. La antorcha representa los valores del deporte y, en particular, del mundo paralímpico", afirmó el presidente del Comité Paralímpico Italiano (CIP), Marco Giunio De Sanctis.

"Ahora debemos enfocarnos en la actividad deportiva, en organizar unos Juegos magníficos, tanto a nivel técnico como organizativo, y no en lo que ocurre en el mundo. Nuestra mayor esperanza es ganar medallas y demostrar que somos una gran nación organizadora", agregó De Sanctis.

"Los Juegos Paralímpicos deberían ir muy bien para Italia, pero con lo que está sucediendo en el mundo, es difícil, es complicado. Obviamente, habrá consecuencias: algunas naciones no participarán en la ceremonia inaugural", advirtió el titular del CIP sobre la guerra en Medio Oriente.

"Esperamos que todo siga lo mejor posible para proyectar una imagen positiva. Quienes actuaron debieron haberlo entendido, tomaron ciertas decisiones en ese momento, que podrían haber evitado fácilmente", completó De Sanctis.

"En San Remo, promoví los Juegos Paralímpicos, era mi deber recordar a los italianos que representan un valor añadido.

Asistir a ellos es una señal cultural para el país", enfatizó a su vez el presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó.

"Todos debemos soñar. Este maravilloso mundo paralímpico debe soñar a lo grande. En momentos difíciles de la vida, el deporte puede brindar respuestas que de otro modo parecen imposibles de encontrar", añadió Malagó.

"El deporte puede ser más fuerte que cualquier otra cosa: éste es el mensaje que llega del mundo paralímpico. Más aún en un momento como éste, cuando es difícil decirle a la gente que existe otro mundo", concluyó el presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026. (ANSA).