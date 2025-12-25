Milán-Cortina 2026: Gaeta palpita el arribo de la antorcha

"Recibir este símbolo en nuestra ciudad no es sólo un acto formal, sino un momento que toca las fibras más profundas de quienes viven y aman el deporte", enfatizó Ornella Di Criscio, representante del Comité Olímpico Italiano (CONI) para la provincia de Latina.

"La antorcha representa un valor universal que trasciende la competición: es una luz de esperanza y unidad", agregó Di Criscio ante el inminente arribo del fuego olímpico, que inició su recorrido por todo el territorio italiano el pasado sábado 6 en Roma.

"Para nuestros atletas, es la realización de un sueño, pero es especialmente para los más jóvenes que este paso cobra un significado vital. Aquí, la antorcha no sólo pasa: se embarca.

Este gesto representa la unión perfecta entre la tierra y el agua, elementos que definen nuestra identidad", completó Di Criscio. (ANSA).