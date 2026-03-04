Milán-Cortina 2026: garantizan asistencias en Juegos Paralímpicos

"Los Juegos Paralímpicos son aún más importantes para nosotros, dada la complejidad de la atención que debemos brindar", afirmó Bertolaso durante un evento celebrado en Milán.

"Una vez más, hemos desplegado la mejor experiencia y a nuestros técnicos de la Unidad de Columna Unipolar del Hospital Niguarda de Milán, quienes brindarán una atención excelente en el Santa Giulia Arena durante los partidos de hockey", agregó Bertolaso.

Por otra parte, el Comité Paralímpico Internacional (IPC) y la Fundación Milán-Cortina 2026 adelantaron que regalarán más de 4.000 entradas para acercar al público a las competencias de la decimocuarta edición de los Juegos Invernales y reforzar el vínculo con los territorios que albergarán las pruebas.

El IPC y la Fundación Milán-Cortina 2026 realizaron el anuncio en colaboración con Visa, socio oficial de pago tecnológico que donó el dinero para la compra de las localidades, que serán distribuidas en las dos ciudades que albergarán los Juegos Olímpicos Invernales.

Las entradas serán asignadas con el objetivo de maximizar la participación de las comunidades locales en las zonas donde se celebrarán las competiciones.

Milán será la sede del torneo de hockey sobre hielo adaptado que contará con 8 equipos, mientras que Cortina D'Ampezzo albergará las pruebas de esquí alpino adaptado, snowboard adaptado y curling en silla de ruedas.

Diana Bianchedi, directora de Estrategia, Planificación y Legado de la Fundación Milán-Cortina 2026, expresó que los Juegos Paralímpicos Invernales representan "la ausencia de límites", y esta donación de entradas "tiene un valor inmenso porque une a las regiones y permite a todos experimentar la emoción de ver a los campeones paralímpicos".

En tanto, la Fundación Banco Alimentario ETS y TrentinoSolidale ODV unieron fuerzas para combatir el desperdicio de alimentos durante Milán-Cortina 2026 con la recuperación de miles de toneladas de comida, que fueron puestas a disposición de las personas en condiciones de vulnerabilidad en las zonas afectadas.

"Iniciativas como ésta demuestran cómo incluso un gran evento internacional puede reducir el desperdicio recuperando el excedente de alimentos", resaltó Gloria Zavatta, directora de Sostenibilidad e Impacto de la Fundación Milán-Cortina 2026.

"Este logro durante los Juegos Olímpicos fue posible gracias a un trabajo en equipo sólido y estructurado, en el que participaron organizaciones sin ánimo de lucro con un profundo conocimiento de las comunidades locales. Los resultados obtenidos nos enorgullecen y confirman la validez de nuestras decisiones de sostenibilidad", añadió Zavatta.

En concreto, el Banco de Alimentos de Lombardía recogió más de 19.000 raciones de comida cocinada, más de 2 toneladas de pan, casi 500 kilos de fruta y aproximadamente 3 toneladas de materias primas.

A su vez, el Banco de Alimentos de Véneto recogió más de 3.400 raciones de comida cocinada, más de 80 kilos de fruta, casi 270 kilos de verduras, más de 110 kilos de pan y más de 1,2 toneladas de materias primas.

Asimismo, el ODV Trentino Solidale de Val di Fiemme recuperó un total de más de 1 tonelada de raciones de comida y 363 kilos de materias primas.

El proyecto, que forma parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, continuará en las sedes participantes durante los Juegos Paralímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026. (ANSA).