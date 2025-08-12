Milán-Cortina 2026: Giuseppe Fasiol, nombrado interventor
De los Juegos Paralímpicos Invernales
1 minuto de lectura
“La elección, realizada en consulta con la ministra de Discapacidad, Alessandra Locatelli, y con el presidente del Comité Paralímpico Italiano, Giunio De Sanctis, recayó en Giuseppe Fasiol, quien será responsable de coordinar las actividades e implementaciones necesarias para garantizar la óptima organización y la correcta ejecución de los Juegos Paralímpicos, encomendados a la Fundación Milán-Cortina 2026”, se lee en una nota firmada por Abodi.
“El ingeniero Fasiol cuenta con una amplia y cualificada experiencia en la región Véneto, en las áreas de infraestructura, transporte, obras públicas, construcción estatal y ordenación del territorio”, agrega el texto.
“Por lo tanto es la persona con las competencias necesarias para evaluar e implementar los ajustes necesarios para las especialidades de los atletas y la adaptación de las sedes y campos de competición paralímpicos”, asegura Abodi sobre Fasiol.
(ANSA).
