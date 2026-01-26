Milán-Cortina 2026: Gl events responsable de infraestructuras temporales

La empresa se encargará del suministro, diseño, instalación, mantenimiento y desmontaje de la infraestructura temporal (superposiciones), que incluye carpas y estructuras temporales, edificios modulares, tribunas temporales, estaciones de prensa y unidades hidráulicas portátiles.

"Colaborar con socios globales significa contar con estructuras sólidas y funcionales para ofrecer una excelente hospitalidad hoy, respetando el entorno local en el futuro. Es un paso fundamental en la construcción de un modelo de Juegos que inspire futuras ediciones", enfatizó el administrador delegado de la Fundación Milán-Cortina 2026, Andrea Varnier, al presentar la colaboración con GL Events.

"Estamos deseosos de contribuir a crear las mejores condiciones posibles para atletas, equipos y espectadores, a la vez que participamos en un proyecto que une a las regiones. Este acuerdo de patrocinio representa una declaración de confianza en el movimiento olímpico y paralímpico y un compromiso concreto con la creación de unos Juegos responsables, inclusivos y unificadores", comentó a su vez Olivier Ginon, presidente y director ejecutivo de GL events.

En seguimiento del acuerdo con la Fundación Milán-Cortina 2026, GL Events estableció una oficina de proyectos dedicada a los Juegos Olímpicos Invernales.

Las sedes participantes incluyen la Arena Santa Giulia de Milán, sede de las competiciones de hockey sobre hielo y hockey paralímpico; Predazzo, sede de las pruebas de esquí nórdico y combinada nórdica; y Cortina d'Ampezzo, sede del certamen de esquí alpino femenino, entre otros. (ANSA).