Milán-Cortina 2026: Goggia

Goggia fue confirmada para la prueba prevista mañana en Cortina D'Ampezzo luego de haber completado el podio en la competencia de descenso ganada ayer por la estadounidense Breezy Johnson, quien antecedió a la alemana Emma Aicher luego de la grave caída protagonizada por la también norteamericana Lindsey Vonn. A su vez, Laura Pirovano formará pareja con Martina Peterlini, mientras que las hermanas Delago —Nicol y Nadia, que vencieron a Elena Curtoni— formarán equipo con Anna Trocker y Giada D'Antonio, de 17 y 16 años, respectivamente.

Italia sueña con subir al podio, y dos parejas tienen grandes posibilidades de lograrlo. La primera es la que Goggia integrará con Della Mea, quien está disfrutando de un año de gran crecimiento, terminando entre las 10 mejores ocho veces esta temporada en las disciplinas técnicas.

Hasta ahora, ha brillado más en el eslalon gigante que en el eslalon, pero su mejor resultado (sexto) se produjo entre las poles en Kranjska Gora.

Entre las posibles favoritas se encuentran Pirovano, quien terminó sexta ayer en la pista Olympia delle Tofane, y Peterlini.

En cambio, no competirá mañana la también italiana Federica Brignone, quien finalizó en el décimo puesto en la competencia de descenso y desea descansar la rodilla tras la tensión de los últimos días.

Las próximas pruebas de Brignone serán el Super-G del jueves 12 y el eslalon gigante del domingo 15, una carrera en la que ostenta una medalla de bronce y una de plata olímpicas además de ser la vigente campeona del mundo.

En tanto, Goggia escribió una carta abierta a Cortina D'Ampezzo y a su compañera de equipo Elena Fanchini, fallecida en 2023.

"Querida Cortina, ayer me pusiste a prueba con los muchos cambios que se produjeron durante la carrera. Gracias, querida Cortina, pero también gracias, Elly: siempre estás con nosotras, en nosotras. Mis Juegos Olímpicos continúan, nos vemos mañana en la Combinada", escribió Goggia en su cuenta de Instagram.

Goggia también agradeció a todos los que la ayudaron a gestionar lo vivido ayer: "Tenía tantas variables a mi disposición, y las gestionamos admirablemente, manteniendo la cabeza fría", resaltó.

"A pesar de una actuación con muchos defectos, pero siempre poniendo todo mi empeño, me dieron una hermosa medalla de bronce, mi tercera medalla de bronce consecutiva en descenso en tres Juegos Olímpicos consecutivos, y eso no tiene precio", destacó Goggia.

"No estaba garantizado dado cómo se había desarrollado la situación, pero aun así quisieron recompensarme... Les estoy agradecida", completó Goggia, primera atleta en ganar tres medallas olímpicas en competencias de descenso de esquí alpino luego de su título en Pyeongchang 2018 y del referido segundo puesto en Pekín 2022.

Por último, Goggia recordó a su colega Fanchini, quien falleció a los 37 años el 8 de febrero de 2023 luego de combatir con la leucemia: "el 8 de febrero de 2026 es un día que jamás olvidaré, y creo firmemente que esta medalla también refleja el cariño de una de nuestras compañeras que falleció hace tres años, una compañera que sigue viva en nuestros corazones", concluyó la "azzurra". (ANSA).