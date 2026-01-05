Milán-Cortina 2026: Iascone promete una ceremonia inaugural histórica

Iascone prometió además un espectáculo "cálido, apasionado y emotivo" de 2 horas centrado en la armonía, el tema subyacente de la narrativa, con la presencia de un elenco excepcional que incluye cantantes internacionales, como la estadounidense Mariah Carey y la italiana Laura Pausini, además de actores como Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino y Sabrina Impacciatore.

Comisariada por Marco Balich, director creativo con 16 Juegos Olímpicos en su trayectoria, la muestra del 6 de febrero inaugurará los primeros Juegos Olímpicos de gran envergadura en la historia.

"La ceremonia también reflejará esta visión con la parte formal repartida por Milán, Cortina, Livigno y Predazzo, todas conectadas simultáneamente, y el gran espectáculo en San Siro", adelantó Iascone en diálogo con ANSA.

La ceremonia será un último homenaje a uno de los estadios más emblemáticos del mundo antes de su demolición.

En el estadio se instalará un gran escenario con 4 rampas, representando a las regiones participantes, en el que actuarán 1300 artistas, tanto profesionales como voluntarios, con la ayuda de 1000 diseñadores de vestuario y escenografía.

"Es una máquina gigantesca, que funciona con una profesionalidad excepcional. Llevamos unos días ensayando en una enorme nave instalada cerca de San Siro, adonde nos trasladaremos en 3 o 4 semanas", reveló Iascone.

"No queremos escandalizar ni provocar, sino más bien relatar la historia, el arte y la cultura de Italia, únicos en el mundo, e inspirar la reflexión sobre temas fundamentales como la paz y la sostenibilidad, que son los valores del deporte y los Juegos Olímpicos", explicó Iascone.

La ceremonia contará con gestos, imágenes y piezas musicales que formarán parte de un diseño compartido, que entrelaza diversos lenguajes artísticos y visuales.

Iascone aseguró además que el homenaje al fallecido estilista italiano Giorgio Armani será especialmente conmovedor.

"Un homenaje digno a un auténtico icono del espíritu italiano, quien también diseñó parte del vestuario para una ceremonia que combinará el estilo italiano con la fuerza de la emoción", resaltó Iascone, quien enfatizó que "nuestro objetivo es dejar huella en el corazón de todos". (ANSA).