Milán-Cortina 2026: ICE coordinará actividad con autoridades italianas

La interacción entre el ICE y los 6.000 hombres dispuestos por las autoridades de Italia se llevará a cabo dentro de una sala operativa que será instalada en el Consulado de Milán.

También brindarán apoyo, exclusivamente para la protección de atletas y delegaciones estadounidenses, incluyendo la consulta de bases de datos, unidades del ICE, la agencia federal que sufre escrutinio tras el asesinato de Alex Pretti y de Renee Good en Minneapolis durante las protestas contra las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

La presencia de agentes del ICE en Italia generó controversia entre la oposición, lo que llevó al gobierno a abordar el caso en una sesión informativa — a cargo del ministro del Interior, Matteo Piantedosi — prevista el miércoles 4 de febrero ante la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el canciller Antonio Tajani intentó calmar la tensión al respecto: "no es que vengan las SS", en alusión a la "Schutzstaffel", la organización paramilitar, policial, política, penitenciaria y de seguridad de la Alemania nazi.

"no es que vengan con ametralladoras y la cara tapada, sino que vienen oficiales de una unidad específica. Vienen porque es la unidad responsable de la lucha contra el terrorismo", argumentó Tajani.

Por su parte, Piantedosi declaró que "el asunto ha resultado ser un completo desastre" luego que el ICE confirmó su presencia en Italia con agentes de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional, el componente investigativo, no operativo de esa fuerza estadounidense.

"La ICE brindará apoyo al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos y al país anfitrión para evaluar y mitigar los riesgos que representan las organizaciones criminales transnacionales", explicó un portavoz de la agencia.

Piantedosi mantuvo este martes una reunión con el embajador estadounidense en Italia, Tilman J. Fertitta, para tratar aspectos de la coordinación de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HIS) con las salas de operaciones de las autoridades locales.

"Estados Unidos establecerá su propia sala de operaciones en su consulado en Milán", confirmó Piantedosi, quien reiteró que los agentes de la ICE no tendrán funciones policiales de orden público, tal como reiteraron funcionarios del gobierno italiano.

Por lo tanto, "los investigadores del HSI no estarán representados por personal operativo como el que participa en los controles de inmigración en Estados Unidos, sino por representantes exclusivamente especializados en investigaciones", agregó el ministro del Interior italiano.

Los dichos de Piantedosi fueron respaldados por el presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó, quien aseveró que la presencia de agentes de la ICE "será exclusivamente por razones 'técnicas' y no se trata de seguridad olímpica".

"Esto, por lo que sé, ocurre con normalidad, o casi con normalidad, cuando hay presidentes o vicepresidentes o, como en este caso, el secretario de Estado de Estados Unidos", añadió Malagó en alusión a Marco Rubio.

"Además, hay otros países que tienen sus propias actividades de seguridad en apoyo específico del jefe de Estado. No se trata de los Juegos Olímpicos, sino de la persona. En resumen, son cuestiones 'técnicas'", completó Malagó.

En tanto, el Comité Nacional para el Orden Público y la Seguridad de Italia anunció el despliegue de 6.000 agentes antes de los Juegos Olímpicos Invernales, durante cuyo desarrollo se usarán además drones para la vigilancia aérea.

Asimismo, se prestará especial atención al mantenimiento del orden público: otro tema delicado serán las posibles protestas, organizadas o improvisadas, que podrían tener como objetivo lugares emblemáticos de Estados Unidos o el propio consulado del país norteamericano.

La presencia de agentes del ICE durante Milán-Cortina 2026 generó un repudió que ya regitró más de 15 adhesiones a la petición para denegar la entrada de los miembros de la agencia estadounidense lanzada el pasado sábado 24.

"Su presencia amenaza con comprometer los valores universales que los Juegos Olímpicos deberían representar", explicaron los promotores de la iniciativa.

En tanto, el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, manifestó su rechazo al arribo a Italia de la ICE ("es una milicia que mata") y aseguró no sentirse protegido por Piantedosi.

A su vez, los líderes del Partido Demócrata (PD) solicitaron la presencia de la premier Girogia Meloni en el Parlamento para informar sobre el asunto, aceptando posteriormente el anuncio del ministro del Interior de que informará a la Cámara el 4 de febrero.

"Basta de inclinarse, fijemos nuestros propios límites. El gobierno de Meloni debe tomar decisiones claras", exigió el líder del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Giuseppe Conte.

Por su parte, Peppe De Cristofaro, líder de la Alianza de los Verdes y la Izquierda, declaró que "la agencia federal estadounidense, símbolo de la represión de la administración Trump, no puede operar en nuestro país sin autorización".

(ANSA).