Milán-Cortina 2026: Impacto económico supera los 5.300 millones de euros

"Actualmente, hay dos deportes olímpicos y tres ferias comerciales, y todo esto se ha logrado sin ningún problema de seguridad ni logístico. Merecemos la medalla de oro; estamos logrando algo sin precedentes", afirmó Foresti.

El subdirector general de Fiera Milano agregó que Milán y sus sedes de la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales esperan aproximadamente 2,5 millones de turistas, con un gasto directo previsto de 1.100 millones de euros.

En tal sentido, Foresti agradeció a todo el personal del grupo en la inauguración de la Bolsa Internacional de Turismo, en el mismo recinto ferial de Rho donde también se celebran algunas competiciones de los Juegos Olímpicos de Invierno.

"Con Milán-Cortina, estamos logrando cifras comparables a las de los Juegos Olímpicos de París en términos de visibilidad y conexiones", destacó justamente en Rho el presidente de la región Lombardía, Attilio Fontana, quien opinó que el sector turístico está llamado a desempeñar un papel cada vez más importante.

"Estamos convencidos de que el turismo es un sector muy relevante y en crecimiento. Los Juegos Olímpicos son un motor extraordinario para todos", subrayó Fontana, quien destacó además la innovación tecnológica como herramienta clave para la prevención sobre el riesgo de sobreturismo.

"La inteligencia artificial nos permitirá predecir problemas críticos con mucha antelación e intervenir para evitar una congestión excesiva", ponderó Fontana, quien finalmente enfatizó el impacto global de Milán-Cortina 2026.

"Poner nuestros territorios, nuestra capacidad hotelera y nuestra belleza a la vista de miles de millones de personas tendrá consecuencias positivas para todo el sistema", completó Fontana.

A su vez, la ministra de Turismo, Daniela Santanché, manifestó su sorpresa por la falta de apoyo para los atletas italianos durante su participación en Milán-Cortina 2026.

"Me sorprende que en un momento de extraordinaria visibilidad para el país, no todos vistamos la camiseta de la selección. Los Juegos Olímpicos son un escaparate inigualable, una campaña de promoción global que también beneficiará al turismo. Los Juegos Olímpicos no son del gobierno, son de Italia y de los italianos", remarcó Santanché en la inauguración del BIT.

Según la ministra, las críticas a Milán-Cortina 2026 podrían dañar la imagen del país: "Hay quienes se manifiestan contra el gobierno, pero los Juegos Olímpicos no son del gobierno. Son de Italia", insistió.

"Hoy deberíamos estar animando a Italia, siendo el Equipo Italia en todo el mundo. No sé qué otra nación, en un momento tan estratégico e importante, optaría por criticar en lugar de celebrar. ¿Quién critica? ¿Los cuervos?", cuestionó Santanché.

A continuación, la funcionaria negó que Milán-Cortina 2026 represente "una oportunidad perdida; al contrario, representa una gran oportunidad para Italia y una gran imagen para el mundo".

"¿Podrían decirme cuánto costó ver los Juegos Olímpicos en París? ¿Hicieron una comparación? ¿Les parece una oportunidad perdida hoy?", preguntó Santanché en Milán Rho sobre el debate respecto de los altos precios de las entradas y la asistencia a la ceremonia inaugural de Milán-Cortina 2026.

"Hay mucha más emoción en la Copa del Mundo. Obviamente, con todas estas restricciones olímpicas, no es fácil venir aquí logísticamente. Las entradas también cuestan mucho más, así que casi desincentivan la llegada, por así decirlo", opinó en tanto la esquiadora Sofia Goggia sobre el apoyo de los "tifosi".

"Claro, es una prueba olímpica, pero en mi opinión, hay mucha más gente en la Copa del Mundo y hay mucho más apoyo italiano", concluyó Goggia, quien el pasado domingo 8 completó el podio de la competencia de descenso ganada por la estadounidense Breezy Johnson. (ANSA).