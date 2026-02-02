Milán-Cortina 2026: Inauguran mural dedicado a la tregua olímpica

El muro, que en realidad es un gran panel a la entrada de la Villa Olímpica, puede ser firmado por atletas, miembros de delegaciones y personalidades institucionales visitantes.

Coventry y Malagó fueron los primeros en firmar el mural a solo cuatro días del inicio de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026, que concluirán el domingo 22.

"Es realmente maravilloso estar finalmente aquí. Estuvimos aquí en septiembre del año pasado, y ahora la vista y la sensación son muy diferentes porque el espíritu de los Juegos y el espíritu de los atletas están vivos", afirmó Coventry.

"Para mí personalmente, como atleta, la Villa Olímpica siempre ha sido un lugar que muestra lo mejor de la humanidad, porque hay atletas de todo el mundo juntos, viviendo en paz y respeto, de una manera que realmente demuestra grandes valores para el resto del mundo: comprender, admirar e inspirar. Por eso es un momento especial para mí", completó la presidenta del COI.

El concepto del mural de la Tregua Olímpica "está en consonancia con la resolución firmada y votada en la ONU", destacó a su vez Malagó.

"Creo que es un símbolo de ese discurso, que, al menos en palabras, fue aprobado por todos. Obviamente, el discurso sobre aspectos no deportivos no me puede preocupar, pero creo que este es un símbolo muy fuerte", concluyó el titular de la Fundación Milán-Cortina 2026. (ANSA).