Milán-Cortina 2026: Inicia el programa antidoping

"Todas las muestras recolectadas se analizarán en nuestro laboratorio de Roma y luego se almacenarán en una instalación centralizada en Suiza durante un máximo de 10 años, lo que nos permitirá realizarlas a medida que la ciencia refine sus métodos", afirmó Cohen.

En los seis meses previos a Milán-Cortina 2026, se recolectaron más de 7.000 muestras de más de 3.000 atletas.

"Esto representa más del 90% más de pruebas a atletas que en los seis meses anteriores. Estamos intensificando significativamente las pruebas porque el período previo a los Juegos Olímpicos se considera de alto riesgo", enfatizó Cohen.

"La buena noticia es que más del 92% de los atletas que compiten en Milán-Cortina se sometieron al menos a una prueba, lo que envía un mensaje importante a la comunidad olímpica y a los aficionados", celebró el director general de la ITA.

Los plazos de entrega de las pruebas suelen ser muy cortos para garantizar que la competición no se interrumpa y Cohen refirió que "nuestro objetivo es obtener un resultado negativo confirmado en un plazo de 24 a 72 horas".

"Sin embargo, la logística es más compleja porque tenemos que transportar todas las muestras desde las montañas hasta nuestro laboratorio en Roma", aclaró.

En cuanto a los atletas rusos y bielorrusos que compiten individualmente luego de las sanciones impuestas a esos países tras el inicio del conflicto en Ucrania en febrero de 2022, el director de la ITA señaló que "están sujetos a regulaciones de control específicas".

"La ITA pudo realizar las pruebas directamente a estos atletas y mantuvo un estrecho contacto con las cuatro federaciones de deportes de invierno para garantizar controles excepcionales", subrayó.

Cohen también habló sobre la controversia generada por la presencia en Milán-Cortina 2026 de Eteri Tutberidze, ex entrenador de la patinadora artística rusa Kamila Valieva, quien fue descalificada tras dar positivo en un control antidoping.

"No le corresponde a la ITA hacer comentarios, ya que no acreditamos a atletas ni entrenadores. Tutberidze no ha sido declarado culpable de violar las normas antidoping, pero si lo hubiera sido, habríamos adoptado una postura muy estricta", concluyó Cohen. (ANSA).