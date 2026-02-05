Milán-Cortina 2026: Inician los Juegos Invernales en Italia

Será la cuarta ocasión que Italia será la sede de los Juegos Olímpicos: la primera fue justamente en Cortina D'Ampezzo, que albergó los Juegos Invernales de 1956, que volvieron al país con Turín 2006, mientras que Roma organizó las Olimpíadas de verano en 1960.

"Estamos haciendo todo lo posible para que los italianos se sientan orgullosos, no sólo de estos Juegos Olímpicos, sino también de cómo los estamos abordando, con una organización perfecta", afirmó el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio.

"El Comité Olímpico Internacional (COI) nos felicitó. Toquemos madera, pero todo funciona", agregó Buonfiglio, quien reconoció luego las posibles molestias para Milán durante la celebración de los Juegos Invernales en los que Italia apostará por 196 atletas.

"Los milaneses pueden tener algo que decir sobre el tráfico, pero tenemos la responsabilidad de recibir a los jefes de Estado, y no podemos permitirnos perder ni un solo detalle", subrayó Buonfiglio, quien garantizó que espera "unos Juegos Olímpicos italianos en los que daremos lo mejor de nosotros mismos, no sólo en hospitalidad, sino también en capacidad organizativa".

"Podrían surgir algunos obstáculos, pero estamos listos para resolverlos de inmediato. Las sedes de los Juegos son fantásticas y contribuirán significativamente al turismo internacional", confió el presidente del CONI, quien estimó que 2.800 millones de personas seguirán Milán-Cortina 2026 por TV en todo el mundo.

La prensa italiana adelantó que durante el inicio de los Juegos Olímpicos Invernales 2026 se vivirá un doble momento destacado, pues por primera vez habrá dos ceremonias inaugurales simultáneas, una en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro (donde Laura Pausini cantará el himno de Mameli) y otra en la plaza principal de Cortina d'Ampezzo.

Asimismo, por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, la bandera italiana será izada por el Regimiento de Carabineros, con nueve hombres uniformados.

La Guardia de Honor del presidente Sergio Mattarella, quien anunciará la apertura de Milán-Cortina 2026, se alineará en el escenario con una guardia compuesta por un mariscal y seis coraceros, mientras que otros dos mariscales recibirán la bandera de manos de una maqueta e izarán la bandera italiana en el asta sobre el escenario.

Simultáneamente, la bandera italiana también se izará en la plaza principal de Cortina D'Ampezzo. Por primera vez, esta función recaerá en tres mujeres Carabineras uniformadas.

Mattarella y la premier Giorgia Meloni encabezarán una lista de autoridades y representantes de la realeza de todo el mundo que presenciarán la ceremonia en San Siro con la titular del Comité Olímpico Internacional (COI), la zimbabuense Kirsty Coventry, quien debutará formalmente justamente en Milán-Cortina 2026 como la primera mujer a cargo de la entidad.

Mattarella, los demás jefes de Estado y los representantes de la realeza, además del secretario general de la ONU, António Guterres, seguirán la ceremonia en el "Palacio Presidencial" de San Siro, una tribuna transformada en un escenario privilegiado para presenciar un espectáculo que promete ser realmente emocionante.

En cambio, "problemas de agenda" impedirán al presidente de Francia, Emmanuel Macron, presenciar la ceremonia, en la que Estados Unidos será representado por el vicepresidente James David Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Milán se enorgullece de albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2026", aseguró el alcalde de la ciudad, Giuseppe Sala, en su discurso en el evento "Ganando Juntos", promovido por el Consulado General Británico en la capital de Lombardía.

Otro hito de la cita es que las pruebas se disputarán en 7 sedes (Milán, Cortina D'Ampezzo, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero y Anterselva) de 2 ciudades separadas por 450 kilómetros a lo largo de 3 regiones (Lombardía, Véneto y Trentino-Alto Adigio) de un país que invirtió más de 6 mil millones de euros en la organización y buscará establecer un nuevo récord de medallas, superando las 20 ganadas en Lillehammer 1994 (7 de oro, 5 de plata y 8 de bronce).

También será la primera edición de lo primeros Juegos Olímpicos Invernales desde Sarajevo 1984 en la que las ceremonias de apertura (Milán) y clausura (Verona) se llevarán a cabo en diferentes lugares.

Otro dato destacado es que 20 atletas de Rusia se presentarán en Milán-Cortina 2026 de la misma manera que en París 2024, es decir, sin el himno, ni la bandera ni los colores de su país en su indumentaria en represalia por la invasión a Ucrania en febrero de 2022. (ANSA).