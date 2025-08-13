Milán-Cortina 2026: Intesa Sanpaolo firma como nuevo sponsor

Intesa Sanpaolo se convirtió en "Premium Partner", el título más alto posible entre los sponsors nacionales, luego de patrocinar los Juegos Olímpicos Invernales de Turín 2006.

El apoyo del Grupo continúa a través de importantes colaboraciones en eventos deportivos internacionales de primer nivel celebrados en Italia.

De cara a los Juegos Olímpicos (previstos del 6 al 22 de febrero de 2026) y a los Paralímpicos (6-15 de marzo) y durante el año próximo, el banco dirigido por Carlo Messina tendrá presencia en diversas áreas.

Colaborará en el relevo de la Antorcha Olímpica y Paralímpica, con la participación de testimonios, clientes y colegas, y contribuirá al programa de las Olimpiadas Culturales con exposiciones dedicadas en sus museos Gallerie d'Italia, especialmente en Milán y Vicenza.

También involucrará a personal del banco entre los voluntarios olímpicos para ayudar a organizar la cita; personalizará sus oficinas, sucursales y canales web propios con exhibiciones de temática olímpica, y fortalecerá su colaboración con Visa como Banco Emisor Preferente en Italia para el evento.

El Grupo apoya el deporte en todas sus formas como vehículo de crecimiento individual y de cohesión social, reconociendo los valores que lo inspiran -lealtad, respeto a las reglas, disciplina y mérito- como principios estrechamente relacionados con su cultura corporativa. (ANSA).