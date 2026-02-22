Milán-Cortina 2026: Italia le cedió la posta a Francia

"Queridos amigos, declaro clausurados los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. Siguiendo la tradición, invito a los jóvenes de todo el mundo a reunirse dentro de cuatro años en los Alpes franceses para celebrar con nosotros la edición número 26 de los Juegos Olímpicos de Invierno", afirmó Coventry

La premier Giorgia Meloni, el ministro de Transporte e Infraestructuras, Matteo Salvini; su colega de Deportes y Juventud, Andrea Abodi; y los presidentes regionales Alberto Stefani (Véneto), Attilio Fontana (Lombardía), Maurizio Fugatti (Trentino) presenciaron la ceremonia

"Nos vemos en 2030. Espero que hayamos inspirado a generaciones de todo el mundo con el espíritu olímpico. Ahora que nos acercamos al final de estos Juegos, siento muchísimas emociones.

Un poco de tristeza, sí. Pero también mucho orgullo y gratitud", agregó Coventry desde la Arena de Verona, el primer monumento patrimonio de la Unesco sede de una ceremonia olímpica

"A nuestros amables anfitriones, el pueblo italiano: Gracias por abrirnos el corazón. Los estadios estaban abarrotados, los aplausos atronadores, el ambiente electrizante", destacó la ex nadadora zimbabuense, quien debutó formalmente en Milán-Cortina 2026 como la primera mujer en presidir el COI

"Celebraron a sus campeones y animaron a los atletas de todas las naciones, demostrando que la pasión y el respeto pueden coexistir. Al fanático número 1 de la selección italiana, a Su Excelencia el presidente Sergio Mattarella, al gobierno y a la premier Giorgia Meloni, a los líderes regionales y alcaldes de las comunidades anfitrionas: gracias por compartir lo mejor de Italia con el mundo", insistió Coventry

"Al Comité Organizador, a mi querido amigo Giovanni Malagó y a todos los que trabajan entre bastidores en cada sede: ­Lo lograron! Cada vez que surgió un desafío, encontraron la solución. Crearon unos Juegos de Invierno de un nuevo tipo y establecieron un nuevo estándar para el futuro", completó Coventry en alusión al presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026 y a la realización de la cita en dos ciudades

El discurso de Coventry sirvió como preludio al apagado del pebetero, que marcó oficialmente el final de la edición número 25 de los Juegos Olímpicos Invernales

La ceremonia incluyó una interacción de luces que se apagaron simultáneamente con los pebeteros de Milán y Cortina d'Ampezzo, con el acompañamiento de la pianista veneciana Gloria Campaner, quien interpretó música de Ludovico Einaudi

La ceremonia también incluyó el ya tradicional traspaso de la posta entre la organización de una edición de los Juegos Olímpicos y los responsables de la siguiente

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, y su colega de Cortina d'Ampezzo, Gianluca Lorenzi, entregaron la bandera olímpica a los presidentes de las regiones francesas de Ródano-Alpes, Fabrice Pannekoucke, y Provenza-Alpes-Costa Azul, Renaud Muselier, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de los Alpes Franceses de 2030

"Recordaremos estos Juegos Olímpicos para siempre. Gracias a nuestros atletas por las intensas emociones que nos hicieron sentir. Gracias a quienes contribuyeron con compromiso y esfuerzo al éxito de este evento mundial que prestigió al país.

­Italia ha despertado!", escribió en su cuenta de la red social X el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani

Otro protagonista de la ceremonia de clausura fue Malagó, quien ponderó el desempeño de los integrantes de la delegación "azzurra", que registraron el récord de 30 medallas (10 doradas, 6 de plata y 14 de bronce) para ubicar a Italia en el cuarto puesto de la tabla final sólo detrás de Noruega, Estados Unidos y Países Bajos

"­Bien hecho, Italia! ­Cumplieron sus promesas! ­Gran Italia, cumplieron su palabra!. En la ceremonia de apertura dije que nunca había estado tan orgulloso de ser italiano. Esta noche, lo estoy aún más", aseguró Malagó

"Permítanme agradecer a todos los que trabajaron incansablemente para hacer esto posible y a todos los que creyeron en nosotros.

Son un equipo ganador; siéntanse orgullosos de su logro", agregó el presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026

"Una palabra para el equipo de Italia: ­Maravilloso! Sus extraordinarias actuaciones y su récord nacional de medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno han unido a los italianos de todo el mundo y han contribuido decisivamente al éxito de los Juegos", resaltó Malagó

Además, el presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026 agradeció a "los atletas, los verdaderos protagonistas, cuyas excepcionales hazañas iluminaron los estadios, nos inspiraron a todos y escribieron un capítulo inolvidable en el gran libro del Olimpismo"

"sta fue, y siempre será, su edición. Misión cumplida", concluyó Malagó mirando a los integrantes de la delegación "azzurra", encabezados en la ceremonia de clausura por los abanderados Davide Ghiotto y Lisa Vittozzi, ganadores de una medalla dorada en la prueba de patinaje de velocidad y de biatlón, respectivamente

"Fue una sensación única e indescriptible, sobre todo por el entusiasmo expresado por el público. Fue un momento realmente especial", declaró Ghiotto

"Tuvimos una experiencia emocionante. Estamos orgullosos de haber representado a nuestro país en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno más exitosos de la historia para el equipo italiano", coincidió luego Vittozzi

El cierre de Milán-Cortina 2026, ideado por Agenzia Filmmaster con la dirección artística de Alfredo Accatino, también ofreció un show de 150 minutos intitulado "Belleza en movimiento" con actuaciones de Francesco Pannofino, Benedetta Porcaroli, Roberto Bolle, Paolo Fresu, Major Lazer y Achille Lauro

El espectáculo, que representó el paisaje italiano, desde los gélidos Alpes hasta el mar y la Laguna de Venecia, contó con más de 10.000 LED, un ascensor panorámico y decorados de madera, todo ello en consonancia con la sostenibilidad ambiental del evento. (ANSA)