Milán-Cortina 2026: Jarach avala presencia de Ghali en ceremonia inaugural

"Estoy a favor de la libertad de expresión, así que no me preocupa que Ghali venga a expresar sus ideas", declaró Jarach al comentar la presencia del cantante en la ceremonia inaugural de Milán-Cortina 2026 que desató la polémica por su postura propalestina y por denunciar el "genocidio" en curso en Gaza desde el recinto del Festival de Música de San Remo.

"Como siempre, me parece inapropiado que situaciones como ésta, especialmente las de entretenimiento, se exploten para presentar temas serios, a menudo de forma inapropiada", agregó Jarach en el marco de la conmemoración en el antiguo Albergo Regina, sede de la guardia de élite del régimen nazi en Milán, en el Día del Recuerdo del Holocausto.

La presencia de Ghali en la ceremonia inaugural de Milán-Cortina 2026 fue calificada en la víspera por fuentes de la Liga como "desconcertante" y "repugnante".

"Es realmente increíble encontrar a alguien que odia a Israel y a la centroderecha, ya objeto de escenas vergonzosas y vulgares, en la ceremonia inaugural. Italia y los Juegos merecen un artista, no un fanático pro-PAL", completaron las fuentes de la Liga.

En la vereda opuesta se ubicó Irene Manzi, líder del grupo del Partido Demócrata en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y quien respaldó a Ghali asegurando que los ataques contra el cantante "son completamente inaceptables".

"Por un lado, el ministro (de Deportes y Juventud, Andrea) Abodi, que exige censura preventiva; por otro, la Liga, que lo ataca con insultos indecibles. El arte es libre y no puede ser explotado por motivos políticos o ideológicos", aseveró Manzi.

"El ministro de Cultura (Alessandro) Giuli debería actuar: debería sentir la responsabilidad de intervenir y distanciarse de estas reacciones. Ghali merece respeto por la valiosa labor artística y cultural que realiza: cualquier forma de intimidación contra un artista es inaceptable en un país civilizado", subrayó Manzi. (ANSA).