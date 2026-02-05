Milán-Cortina 2026: Jornada agridulce para Italia en curling

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 05 FEB - Italia venció por 8-4 a Corea del Sur, pero luego perdió por 7-2 contra Canadá en sus primeras dos presentaciones en el torneo mixto de curling de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

Stefania Constantini y Amos Mosaner, campeones olímpicos y mundiales vigentes, sellaron el triunfo del equipo "azzurro" en primer turno en el estadio de curling de Cortina D'Ampezzo.

Sin embargo, la pareja italiana, que sumaba 23 triunfos seguidos, cayó más tarde contra Canadá, que ayer debutó con un triunfo por 10-5 contra República Checa y luego superó por 6-3 a Noruega.

"Empezar con una victoria, pero sobre todo ver el apoyo que ya hay para el primer partido, es realmente emocionante", declaró Constantini, que es oriunda de Cortina D'Ampezzo, tras la victoria contra Corea del Sur.

"Estoy viviendo este estadio y Cortina desde una perspectiva diferente, y estoy muy emocionada, es precioso. Estamos listos, nos hemos entrenado duro durante los últimos cuatro años. Hace cuatro años, trabajaba y me entrenaba", relató Constantini.

"Sin duda, fue un buen comienzo, y esto también me ayudará para la ceremonia olímpica de mañana", comentó a su vez Mosaner, que con la esquiadora Federica Brignone será uno de los abanderados de Italia.

"Era nuestro primer partido y había algo de tensión. A mitad del partido, incluso logramos relajarnos un poco", contó Mosaner, quien agradeció el apoyo del público.

"Para ser nuestro primer partido, había muchísima gente. Fue una sensación única; es la primera vez que competimos en los Juegos Olímpicos en casa, frente a nuestra propia afición", destacó.

"Fue fantástico escuchar a los niños e incluso a sus familias en las gradas animándonos, escuchar 'Italia, Italia'. No creo que haya sucedido nunca antes", completó Mosaner, quien reveló que entre los rivales al título le teme más a Suecia. (ANSA).