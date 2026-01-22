Milán-Cortina 2026: Kenworthy competirá para Gran Bretaña

Kenworthy, nacido hace 34 años en Essex y criado en Estados Unidos, decidió retirarse tras Pekín 2022 para dedicarse exclusivamente a la actuación en cine y televisión, lo que le llevó a interpretar a Chet Clancy en la novena temporada de "American Horror Story".

El diario británico Daily Mail publicó que esa decisión le permitió a Kenworthy iniciar una nueva vida, lejos de las competiciones, pero hace unos meses sorprendió con su decisión de presentarse en Milán-Cortina 2026, edición prevista del 6 al 22 de febrero y en la que afrontará sus cuartos Juegos Olímpicos de Invierno.

Kenworthy, también activista LGBTQ y defensor internacional de los derechos, compitió en PyeongChang 2018 y ya había elegido representar a Gran Bretaña en Pekín 2022, en homenaje a los orígenes británicos de su madre.

El próximo desafío de Kenworthy será en las competencias de Milán-Cortina 2026 previstas en las pistas de Livigno tras haber registrado un sorprendente noveno puesto en el ranking mundial pese a su extenso paréntesis.

La llamada oficial provino del entrenador jefe de "GB Snow Sport", Pat Sharples, quien le informó sobre su elección en una llamada telefónica que se viralizó de inmediato en redes sociales.

"Increíble, lo lograste. Sabía que podías hacerlo", dijo Sharples a Kenworthy, quien respondió con una sonrisa y una sola palabra: "Increíble". (ANSA)