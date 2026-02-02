Milán-Cortina 2026: Kipchoge y Franco Nones en la ceremonia inaugural

Akiba, Andrade, Bukar Hassan, Kipchoge, Ngamba, Taufatofua, Grandi y Govoni forman parte de la lista de 10 figuras de renombre internacional que fueron seleccionadas por el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Fundación Milán-Cortina 2026.

La lista incluye a atletas y a personas cuyas historias personales y profesionales encarnan los principios de paz, unidad y solidaridad.

Akiba fue alcalde de Hiroshima de 1999 a 2011 y se distinguió por su compromiso con el desarme nuclear; Andrade es la atleta olímpica más condecorada en la historia de su país; Bukar Hassan es defensora de la Paz Mundial de la ONU desde julio de 2025; y Govoni es un escritor y activista nominado al Premio Nobel de la Paz en 2020 y 2023 por su compromiso con la protección de los niños refugiados además de ser director ejecutivo de "Still I Rise".

A su vez, Grandi fue Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados de 2016 a 2025; Kipchoge es uno de los mejores maratonistas de la historia; Ngamba fue la primera atleta del Equipo Olímpico de Refugiados en ganar una medalla y Taufatofua fue el primer atleta tongano en representar a su país en los Juegos Olímpicos de Verano (taekwondo en Río 2016 y Tokio 2020) y en los de Invierno (esquí de fondo en PyeongChang 2018), además de ser Embajador de UNICEF en el Pacífico.

En tanto, Franco Nones, nacido en Val di Fiemme en 1941 y primer campeón olímpico italiano de la historia del esquí de fondo en Grenoble 1968, llevará la bandera olímpica en Cortina con Martina Valcepina, miembro del equipo "azzurro" de pista corta y ganadora de tres medallas olímpicas en relevos. (ANSA).