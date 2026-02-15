Milán-Cortina 2026: Klaebo, el atleta más condecorado de los Juegos Invernales

Klaebo celebró con sus compatriotas Emil Iversen, Martin Lowstrom Nyenget y Einar Hedegart, con quienes frenaron el cronómetro en 1'04"24,5 para superar a la formación de Francia y al equipo de Italia.

Los franceses Théo Schely, Hugo Lapalus, Mathis Desloges y Victor Lovera registraron un tiempo de 1'04"46,7, mientras que los italianos Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo y Federico Pellegrino completaron el podio en 1'05"12,4.

Para Klaebo, de 29 años, significó su cuarta medalla dorada en Milán-Cortina 2026, donde también ganó las competencias de velocidad individual estilo clásico, la de 10 kilómetros estilo libre y la de 20 kilómetros estilo mixto.

El noruego, que había ganado 3 medallas doradas en Pyeongchang 2018 y 2 en Pekín 2022, superó el récord de 8 preseas de oro que compartía con su compatriota Bjorn Daehlie.

Pero Klaebo, que también suma 15 títulos del mundo, puede aumentar su récord, pues figura inscripto en otras dos pruebas de Milán-Cortina 2026: el miércoles 18 en la competencia de velocidad por equipos estilo libre y el sábado 21 en la clásica de 50 kilómetros. (ANSA).