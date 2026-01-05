Milán-Cortina 2026: La antorcha arribó a Las Marcas

La salida desde Ascoli Piceno se realizó con una gran multitud que la recibió a pesar de la lluvia torrencial. La antorcha también fue encendida por el prefecto Sante Copponi, el alcalde Marco Fioravanti y el concejal de Deportes Nico Stallone.

La salida de la antorcha fue recibida con gran entusiasmo en la ciudad, donde muchos se tomaron selfis con el pebetero olímpico.

La antorcha seguirá su camino a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), antes de llegar a Fermo, Civitanova Marche y Macerata, para concluir la jornada en Ancona, en cuya Piazza Cavour se realizará una celebración con la participación de los patrocinadores del evento, que han organizado diversas actividades para el público.

También habrá una zona dedicada a los deportes de invierno, con stands para que los participantes puedan aprender sobre las distintas disciplinas.

Los portadores de la antorcha desfilarán este lunes 5 por otros municipios de la zona de Ancona (Jesi y Senigallia), tras lo cual llegarán a la zona de Pesaro, con paradas en Fano, Urbino, Pesaro y Gradara, antes de llegar a Riccione in Romagna y, finalmente, a Rímini. (ANSA).