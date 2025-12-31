Milán-Cortina 2026: La antorcha despide el año en Bari

La antorcha olímpica pasó por varios municipios de las provincias de Brindisi y Bari, donde sus portadores fueron ovacionados por espectadores durante el recorrido que incluyó visitas a los respectivos centros históricos locales.

La "City Celebration" de Bari se celebrará en Largo Giannella con un evento abierto al público que dará la bienvenida a la antorcha con música, entretenimiento y actividades dedicadas a toda la comunidad antes de que comiencen las celebraciones de Año Nuevo.

"Gracias también a los eventos que animarán Italia durante estas semanas y a los portadores de la antorcha que ayudamos a seleccionar", declaró Luca Santandrea, director general de Coca-Cola para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

"Queremos que el recorrido de la antorcha olímpica sea un momento de participación activa, cercano a la gente, las ciudades y sus comunidades", agregó Santandrea sobre el camino de la llama hacia el estadio Giuseppe Meazza de San Siro, que el 6 de febrero del año próximo albergará la ceremonia inaugural de Milán-Cortina 2026 (ANSA).