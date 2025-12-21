Milán-Cortina 2026: La antorcha llegó a Crotone

El recorrido por las calles de Crotone comenzó en el pabellón deportivo Palamilone, dedicado a Milione, el mejor atleta de los Juegos Olímpicos de la antiguedad (ganó siete títulos).

El Palamilone también simbolizó la tragedia del Cutro del 26 de febrero de 2023, albergando la capilla funeraria con los ataúdes de las 94 víctimas del naufragio.

Quince portadores de la antorcha, incluyendo a los de Campania y Basilicata, llevaron la antorcha olímpica por el centro de Crotone.

También pasaron por la playa de Crotone, con el promontorio de Capocolonna como telón de fondo, símbolo de la Magna Grecia.

A pesar de la lluvia torrencial, mucha gente salió a las calles para aplaudir el paso del símbolo olímpico, que concluyó su recorrido en el Giardino di Alí, el espacio verde a la entrada de la ciudad que el ayuntamiento de Crotone dedicó a las víctimas del naufragio plantando 94 árboles.

Todos los portadores de la antorcha, junto con el alcalde de Crotone, Vincenzo Voce, decidieron acudir al jardín para acompañar la llama olímpica, símbolo de paz y fraternidad, hasta el lugar que conmemora a las víctimas de aquel trágico naufragio.