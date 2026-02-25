Milán-Cortina 2026: La antorcha llegó a la plaza del Duomo

Un viaje que involucró a 501 portadores, comenzó en el Reino Unido antes de llegar a Italia, a Turín, y finalmente a la capital de la región Lombardía.

La antorcha viajará mañana a Roma y luego pasará por varias ciudades italianas (Bolzano, Bari, Trento, Trieste, Nápoles y Bolonia) antes de llegar al Véneto para el relevo final.

El viaje de la llama concluirá el viernes 6 de marzo en la Arena de Verona para la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026.

Entre los portadores de la antorcha anunciados, además de los antiguos campeones paralímpicos, se encuentran atletas que ganaron medallas en Milán-Cortina 2026, como la campeona de biatlón Lisa Vittozzi y la campeona de curling Stefania Constantini.

También se presentaron en la Piazza Duomo el presidente de la región Lombardía, Attilio Fontana, y el alcalde de Milán, Giuseppe Sala.

"Estos fueron los Juegos Olímpicos de Invierno más hermosos de la historia, y estoy seguro de que serán los Juegos Paralímpicos de Invierno más hermosos de la historia", declaró la concejala de Deportes del ayuntamiento de Milán, Martina Riva.

"Para Milán, también significan una inversión de 80 millones de euros para que las tres líneas de metro más antiguas sean totalmente accesibles. En este sentido, los Juegos Paralímpicos impulsaron un compromiso con el que Milán se había comprometido", agregó Riva.

"Los Juegos fueron un éxito, pero nuestros Juegos Olímpicos continúan, y este es el mensaje más hermoso. El mayor éxito llegará cuando no tengamos Juegos Olímpicos ni Paralímpicos, sino unos Juegos Olímpicos para todos. Cada uno con su propio potencial y talento. Creo que lo lograremos y lograremos un gran momento", expresó a su vez el vicepresidente de la región Lombardía, Marco Alparone. (ANSA).