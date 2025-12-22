Milán-Cortina 2026: La antorcha llegó a Pompeya

La antorcha recorrió un evocador itinerario, gracias a portadores excepcionales como Raffaella Giugni, secretaria general de la Fundación Marevivo, y Stash, líder de The Kolors.

Giugni encendió el brasero en el helipuerto, con vistas al espléndido mar y al Vesubio como telón de fondo, un momento simbólico para llamar la atención sobre la importancia de proteger el mar y el medio ambiente.

El arte de Stash, al igual que el deporte, celebra los valores de la autenticidad, la unidad y la dedicación.

"Queremos que cada parada sea una oportunidad para celebrar la autenticidad de Italia, aportando energía, positividad y un sentido colectivo de pertenencia", explicó Luca Santandrea, director general de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026 para Coca-Cola, patrocinador principal del relevo de la antorcha.

"Gracias también a los eventos que animarán a Italia durante estas semanas y a los portadores de la antorcha que ayudamos a seleccionar, queremos que sea un momento de participación activa, cercano a la gente, las ciudades y sus comunidades", agregó Santandrea.

El recorrido de la antorcha continuará mañana, cuando llegará a Nápoles, donde se celebrará una ceremonia que contará con la participación del príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias.

El relevo, liderado por el príncipe, nueve veces campeón mundial de vela en la clase Smeralda 888, comenzará en Corso Umberto I.

La ruta conecta las afueras de Nápoles con el centro histórico: desde Scampia, sede del gimnasio donde creció el medallista de oro olímpico Pino Maddaloni, también uno de los portadores de la antorcha, hasta el centro histórico, terminando en la Piazza Plebiscito.

La ceremonia de clausura está programada con la participación de instituciones, atletas y ciudadanos.

La antorcha, que también será portada por el ex futbolista Ciro Ferrara permanecerá en Campania hasta el lunes 28 de este mes.

