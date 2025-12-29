Milán-Cortina 2026: La antorcha llegó a Puglia

"Llevar la llama olímpica fue como tener a todas las personas y las batallas que han marcado mi trayectoria a mi lado. En ese momento, sentí la llama dentro de mí, la misma llama que me impulsa cada día a creer en el deporte como herramienta de redención e inclusión", afirmó Rosanna Gaeta, entrenadora paralímpica de la Federación Italiana de Natación Paralímpica (FINP) y la Federación Italiana de Pesca Deportiva y Actividades Subacuáticas (FIPSAS).

Gaeta estuvo entre los portadores de la antorcha en Gioia del Colle, en la provincia de Bari, para la vigésima segunda etapa del relevo de la antorcha olímpica de Milán-Cortina 2026.

La etapa de hoy, la primera en Puglia, incluyó una salida desde Altamura y la llegada a Taranto, pasando también por Gioia del Colle, Massafra y Crispiano.

Gaeta, que lidera un equipo de apnea y natación formado por jóvenes con discapacidades físicas, intelectuales y relacionales, fue seleccionada como una de las portadoras de la antorcha capaces de aportar mensajes diversos pero complementarios: compromiso social, creatividad, inclusión, cultura y deporte.

"Pienso en mis hijos y en la fuerza que pueden desarrollar a través del deporte. Hoy, esa llama no es sólo mía, sino de todo el equipo al que represento, lo que me enseña cada día lo que realmente significa llegar más lejos", concluyó Gaeta.

Otra de las estafetas fue la cantante Arisa, quien se dio el gusto de portar la antorcha en Potenza, un hito simbólico en el camino hacia Milán-Cortina 2026.

El momento vivido ayer en la capital de Basilicata fue especialmente significativo para la artista, quien, según un comunicado, tuvo el honor de llevar la llama a su tierra natal, la ciudad donde creció y con la que mantiene un vínculo profundo y auténtico.

Para Arisa, "fue especialmente conmovedor recorrer las calles que la vieron crecer y encontrarse rodeada del cariño del público", agrega la nota.

"Junto con la llama olímpica, la artista aportó su habitual jovialidad, que contribuyó a animar y conectar con todos los que acudieron a seguir el relevo de la antorcha", completa el texto.

Arisa competirá en la próxima edición del Festival de Música de San Remo con la canción "Magica favola", al final de un año "que la vio protagonista en muchos frentes", resalta el comunicado.

"El 2025 estuvo marcado por la victoria del Nastro d'Argento a la Mejor Canción Original con 'Canta ancora', la presencia de su retrato en la exposición internacional Faces in Arles, actuaciones en Estados Unidos y Japón para la Expo 2025, y su experiencia como coach en The Voice Senior, donde confirmó una vez más su sensibilidad artística y humana", concluye el texto sobre Arisa. (ANSA).