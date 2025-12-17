Milán-Cortina 2026: La antorcha llegó a Siracusa

Primero en Noto y luego en Avola, con el campeón de karate Luigi Busá como portador antes de partir desde Viale Luigi Cadorna en Siracusa.

El primer portador fue el entrenador de vóleibol Maurizio Garozzo, quien fue sucedido por dos campeones de waterpolo, Stefano Tempesti y Christian Napolitano.

Los portadores de la antorcha recorrieron Ortigia hasta el encendido del pebetero en Riva Nazario Sauro.

La travesía de la antorcha seguirá mañana, cuando realizará otra parada en la zona de Siracusa, de Priolo a Augusta.

En ese tramo, los portadores cruzarán la carretera estatal 114 en la zona industrial de Siracusa.

La llama viajará luego a lugares de gran importancia natural y cultural: Nicolosi, puerta de entrada al volcán y centro de tradición montañera, y el Monte Etna, majestuoso símbolo de Sicilia y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Por último, pasará por la Via Crociferi de Catania, una de las calles más emblemáticas del barroco siciliano, rica en iglesias monumentales y un ambiente pintoresco. (ANSA).