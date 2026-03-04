Milán-Cortina 2026: La antorcha paralímpica arribó a Venecia

El camino del día de la antorcha comenzó en Cortina D'Ampezzo y continuará mañana por Padova antes de arribar a la Arena de Verona, donde comenzará formalmente la decimocuarta edición de los Juegos Paralímpicos Invernales.

El esquiador Peter Alfrieder ingresó a la San Marco de Venecia como portador de la antorcha, la cual cedió frente a la Basílica a la basquetbolista Matilda Villa, la encargada de encender el pebetero en el palco ubicado bajo el Museo Correr ante el aplauso de más de 500 personas.

La antorcha recorrió el territorio municipal, involucrando Mestre y luego el centro de la ciudad lagunar, atravesando la zona portuaria de San Basilio hasta llegar a la Plaza San Marco, llevada por 23 estafetas que se turnaron en un itinerario altamente evocador que tocó algunos de los sitios más emblemáticos de la ciudad. (ANSA).