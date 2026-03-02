Milán-Cortina 2026: la antorcha paralímpica llegó a Nápoles

Nápoles recibió la antorcha en la Piazza del Plebiscito, acompañada por una delegación de atletas locales que han dado prestigio a la natación paralímpica internacional, entre ellos Angela Procida, medallista de bronce en París 2024, y Vincenzo Boni, quien completó el podio en Río 2016.

La etapa napolitana de la "Visita de la Antorcha", la gira institucional de la llama Paralímpica previa a la decimocuarta edición de los Juegos Paralímpicos Invernales, promovida por la Fundación Milán-Cortina 2026 en colaboración con el ayuntamiento, celebró, incluso a la sombra del Vesubio, los valores fundacionales del deporte paralímpico: excelencia, determinación e inclusión social.

"La presencia de la antorcha paralímpica en Nápoles demuestra el papel central de nuestra ciudad en el panorama deportivo nacional", enfatizó la concejala de Deporte e Igualdad de Oportunidades, Emanuela Ferrante.

"Recibir con agrado este símbolo reafirma el compromiso concreto de la administración con la promoción de un deporte accesible para todos, donde el mérito y el talento no encuentren barreras.

Los éxitos de nuestros campeones paralímpicos reflejan una Nápoles que se resiste y que considera la igualdad de oportunidades como el principal motor del desarrollo social", agregó Ferrante.

"El deporte paralímpico representa un motor fundamental para la inclusión y el bienestar. El evento de hoy no es sólo una celebración deportiva, sino un recordatorio a las nuevas generaciones de la importancia de la resiliencia y la participación colectiva", expresó a su vez Chiara Marciani, concejala de Políticas Juveniles y Trabajo, responsable de Bienestar.

"Integrar las políticas de juventud con los valores de la accesibilidad significa construir una comunidad más equitativa, donde cada joven, independientemente de su origen, pueda encontrar un camino hacia la realización personal y profesional a través del deporte", completó Marciani. (ANSA).