Milán-Cortina 2026: La antorcha pasó por Foggia

Tras el punto de recogida instalado en la Universidad de Foggia, el relevo con 34 estafetas, entre ellos el esgrimista foggiano Luigi Samele (ganador de cuatro medallas olímpicas), partió de Corso del Mezzogiorno y recorrió una ruta de 6,7 kilómetros hasta llegar al Palazzo di Cittá, donde se instaló el punto azul, un homenaje a la antorcha por parte de los atletas de esta ciudad del sureste de Italia.

"Es una sensación maravillosa. Cuando la gente habla de Foggia y de los Juegos Olímpicos, me emociono muchísimo. Esta ciudad necesita mensajes positivos, serenos, emotivos e inspiradores, que son los valores de los Juegos Olímpicos", afirmó Samele tras su participación en el tramo que incluyó un paso por el antiguo castillo de Castel del Monte en Andria. "Poder hacer esto en Foggia, en mi ciudad natal, es realmente maravilloso", agregó en diálogo con ANSA el esgrimista, quien ganó dos medallas de plata en Tokio 2020 y dos de bronce, una en Londres 2012 y otra en París 2024 (ANSA).