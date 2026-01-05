Milán-Cortina 2026: la antorcha recordó a víctimas de Crans-Montana en Emilia-Romaña

El viaje de la antorcha por todo el territorio italiano comenzó el pasado 6 de diciembre en Roma y concluirá el 6 de febrero, cuando está prevista la ceremonia inaugural de Milán-Cortina 2026 en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro.

La antorcha visitará Riccione y llegará a Rímini, donde, tras cruzar el Puente de Tiberio, de 2.000 años de antigüedad, arribará a la Piazza Malatesta para el solemne encendido del pebetero olímpico.

El fuego olímpico recorrerá Cesena, Forlí, Faenza e Imola antes de pasar mañana por Bolonia y de llegar a Rávena y Ferrara el miércoles 7.

En Bolonia, que es la capital de la región Emilia-Romaña, la antorcha (que partirá desde San Lazzaro), recorrerá Via Giuseppe Dozza, Via Emilia Levante y Via Mazzini, llegando a Piazza Minghetti, donde se instalará un escenario para la celebración.

Justamente en Bolonia, la emisora para adolescente Radio Immaginaria, que contará con 20 representantes en las calles, decidió dedicar su parada a las víctimas de la masacre de Crans-Montana, entre ellas Giovanni Tamburi, nacido hace 16 años en esta ciudad.

"Los chicos implicados eran todos de nuestra edad. En ese mismo momento, en otros clubes similares al de Suiza, todos estábamos haciendo lo mismo: divirtiéndonos con nuestros amigos. Podríamos haber estado en su lugar", explicaron los locutores de Radioimmaginaria.

El miércoles 7 está prevista otra parada en Romaña, con paradas en Cesenatico, Cervia y Rávena, llegando a Ferrara a última hora de la tarde. Al día siguiente aterrizará en Maranello, Sestola, Módena y Reggio Emilia, antes de llegar a Parma.

Un total de 10.001 portadores de la antorcha participarán en el recorrido de 12.000 kilómetros, que atravesará 110 provincias y 20 regiones del territorio italiano. (ANSA).