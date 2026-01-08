Milán-Cortina 2026: la antorcha visitará el Monte Rosa

La iniciativa es obra de los guías de montaña del Valle de Aosta, quienes llevarán la antorcha primero al refugio Margherita, situado a 4.554 metros sobre el nivel del mar en Punta Gnifetti, y luego, si las condiciones lo permiten, a otro pico del macizo.

Será el punto más alto del recorrido de la antorcha antes del inicio de Milán-Cortina 2026, que concluirá el 22 de febrero.

"El Monte Rosa es la montaña que se ve desde Milán. De ahí surgió la idea de llevar la antorcha hasta allí", explicó Gabriele Ghisafi, presidente de los guías de montaña de Gressoney.

"No es fácil dada la temporada, pero apretaremos los dientes y subiremos; somos un poco como portadores de antorchas", agregó Ghisafi.

En 2006, con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín, la antorcha fue llevada a la cima del Mont Blanc. (ANSA).