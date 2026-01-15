Milán-Cortina 2026: la antorcha visitará Venecia, Udine y Pordenone

La llegada de la etapa a la laguna alternará un recorrido por el agua en Venecia a bordo de los históricos Serenissima y Dodesona, con un recorrido por tierra por las calles del centro de Mestre.

"Será un momento único y emotivo para toda Venecia y para todos nuestros ciudadanos y visitantes", enfatizó el alcalde Luigi Brugnaro, quien recordó que la antorcha hizo escala en la ciudad hace 20 años, en 2006, con motivo de los Juegos Olímpicos Invernales de Turín.

El primer encuentro está programado en Mestre, en la Piazza Ferretto, donde la antorcha llevará la llama a lo largo de un recorrido de más de cuatro kilómetros. A continuación, continuará hacia Venecia con una ruta que combina a pie, por calles estrechas y plazas, y por agua, bordeando el Gran Canal entre Rialto y la Academia.

Los portadores de la antorcha serán transportados a bordo de la histórica Serenissima, símbolo de Venecia y el Dodecaneso, acompañados por góndolas y botes de remos locales hasta el Arsenale.

Desde allí, la antorcha finalmente recorrerá la Riva degli Schiavoni hasta llegar a la Piazza San Marco para el encendido del pebetero olímpico. El momento culminante será la llegada al corazón de Venecia.

Los protagonistas del viaje de la llama serán algunos de los 10.001 portadores de la antorcha, atletas olímpicos y paralímpicos, junto a rostros famosos del mundo del deporte, la cultura y el espectáculo, que la acompañarán en su viaje hacia Milán.

Dos días después de su visita a Venecia, la antorcha llegará a Udine y 37 figuras del mundo del deporte y el entretenimiento, del pasado y del presente, la portarán a lo largo de un trayecto de 8 kilómetros que recorrerá el corazón del centro histórico de la ciudad.

Luciendo el uniforme oficial de Milán-Cortina 2026, la lista de estafetas incluirá a Michele Antonutti, campeón de básquet de Udine y de la región; la presentadora de televisión Lodovica Comello; el ex futbolista Luigi De Agostini, miembro de la "azzurra" en el Mundial 1990.

También fueron elegidos la campeona mundial de vóley Rachele Sangiuliano; el corredor de media distancia Venanzio Ortis, medallista de oro y plata en el torneo europeo celebrado en 1978 en Praga.

La lista se completará con la gimnasta rítmica Tara Dragas, representante de ASU Udine, medallista de bronce en la Copa del Mundo de Bakú en gimnasia con cinta y figura clave en el Mundial de Río de Janeiro, y con la exfutbolista Alessia Tuttino, símbolo del Tavagnacco Calcio y de la selección italiana.

"Es un gran orgullo para Udine acompañar la antorcha olímpica en su viaje hacia la inauguración de los Juegos. Nuestra ciudad cree firmemente en el deporte y sus valores. Estamos seguros de que será una experiencia especial, especialmente para los más pequeños, que atesorarán el recuerdo de este día como algo único", comentó el vicealcalde, Alessandro Venanzi.

El domingo 25 será el turno del arribo de la antorcha a Pordenone, tras lo cual pasará por Conegliano, Vittorio Veneto, Valdobbiadene, Feltre, Trichiana y, finalmente, Belluno.

Será portada por 28 estafetas, que marcharán aproximadamente 200 metros cada uno a lo largo de los 5,5 kilómetros de recorrido por las calles de Pordenone.

La nómina incluye a Umberto Coassin, de 87 años, antiguo portador de la antorcha en los Juegos Olímpicos de Cortina 1956; a Giada Rossi, campeona paralímpica de tenis de mesa de 2024; y a Rossella Viol, campeona mundial de marcha nórdica.

También difundirán un mensaje de inclusión, lealtad y sacrificio el campeón mundial de natación paralímpica Luca Da Prato y el campeón olímpico de canoa Daniele Molmenti, quienes serán portadores de la antorcha en las etapas anterior y posterior a la que pasa por Pordenone, respectivamente.

"Para la ciudad será un momento lleno de emoción, que encarnará los valores universales asociados al deporte que fomentan el respeto, la amistad y la inclusión", ponderó el alcalde Alessandro Basso.

"Pero también será una oportunidad para despertar la curiosidad de los jóvenes y transmitir el mensaje de que el deporte, más allá del bienestar físico, también es sinónimo de compromiso, determinación y fuerza de voluntad para alcanzar las propias metas", agregó Basso.

"Invito a todos a participar en esta celebración, que permitirá a Pordenone demostrar al resto del mundo que está lista para convertirse en la Capital Italiana de la Cultura 2027", completó el alcalde. (ANSA).