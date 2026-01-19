Milán-Cortina 2026: la antorcha visitará Vicenza

El evento comenzará con la villa "Celebración de la Ciudad", ubicada en la Piazza dei Signori y donde el maestro de ceremonias recorrerá las etapas del recorrido de la llama por Italia.

A continuación, el alcalde Giacomo Possamai y el concejal de Deportes Leone Zilio darán el saludo oficial, seguido de las palabras de varios atletas vicenzanos, antiguos y actuales, que participaron en los Juegos Olímpicos y quienes compartirán sus experiencias con los valores olímpicos.

La velada continuará con la participación de los socios del proyecto, culminando con una transmisión en directo de la llegada del último portador de la antorcha, tras lo cual se realizará el encendido del pebetero.

La llama olímpica partirá desde la Iglesia de Stanga y recorrerá Viale della Pace, Viale Trissino, Corso Padova, Contra XX Settembre, Leva degli Angeli y Corso Palladio, hasta llegar a Piazza Castello, Contra Vescovado, Contra Garibaldi y Contra Muscherie, llegando finalmente a Piazza dei Signori, donde se encenderá el pebetero olímpico.

En el tramo final de Corso Palladio, la antorcha será entregada a tres portadores seleccionados por el ayuntamiento de Vicenza: los atletas olímpicos Gabriella Dorio, ex fondista italiana; Gelindo Bordin, ex maratonista italiano; y Mario Vielmo, alpinista y director de cine vicentino, quien tendrá el honor de encender el pebetero. (ANSA).