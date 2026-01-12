Milán-Cortina 2026: la antorcha visitó Aosta

El campeón de esquí nórdico Federico Pellegrino fue el último portador de la antorcha en el camino al Jardín de la Autonomía, frente a la Universidad del Valle de Aosta, para encender el pebetero y concluir el relevo en Aosta.

Tras pasar por Chatillon, la antorcha recorrió las calles de la ciudad, llevada por 23 portadores, entre ellos los ex campeones Arianna Follis, Mirko Vuillermin y Marco Albarello.

"Emociones y oportunidades, son las dos palabras clave en momentos como este: esta es una oportunidad no solo para los atletas, sino también para nuestra región. Iniciativas como esta nos permiten contar la historia, mostrar nuestras montañas y presentarnos en nuestro mejor momento", destacó el presidente regional Renzo Testolin.

A su vez, el alcalde de Aosta, Raffaele Rocco, afirmó que "la antorcha es un hilo conductor que nos une al pasado y nos proyecta hacia el futuro, pero también está profundamente conectada con este lugar: un espacio importante para nuestra ciudad, que habla por sí solo del espíritu olímpico y del espíritu de la propia antorcha", resaltó.

La antorcha olímpica alcanzará mañana la cima de 4.554 metros del Monte Rosa, en el Refugio Margherita, acompañada por guías de montaña y monitores de esquí, en el punto más alto de este viaje por Italia. (ANSA).