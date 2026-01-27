Milán-Cortina 2026: la antorcha visitó Bolzano

El recorrido de la antorcha por Tirol del Sur comenzó desde el Nordic Arena de Dobbiaco con Matteo Donner como primer portador.

Tras pasar por el centro de Dobbiaco en un carruaje que transportaba a las tres hermanas italianas de biatlón, Nathalie, Saskia y Stephanie Santer, la antorcha pasó por Anterselva, donde se entregarán las medallas de biatlón del 8 al 21 de febrero.

El recorrido continuó hasta Plan de Corones con el portador de honor de la antorcha, el Rey de los 8 mil metros, Reinhold Messner.

Por la noche local, la clavadista Tania Cagnotto asumió la prestigiosa responsabilidad de encender el pebetero en la céntrica Piazza Walther de Bolzano (ANSA)