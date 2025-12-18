Milán-Cortina 2026: La antorcha visitó el Etna y arribó a Catania

Como estaba previsto, la antorcha olímpica volvió a Catania después de 65 años luego de realizar dos paradas en la zona del Etna.

Después de Nicolosi, la puerta de entrada al volcán y un centro vinculado a las tradiciones montañeras con el Monte Etna, majestuoso símbolo de Sicilia y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la llama olímpica inició su recorrido urbano vespertino de 10 kilómetros que también pasó por la histórica planta de Coca-Cola de Sibeg.

La llama partió de Via Acquicella Porto, encabezada por la ingeniera informática Roberta Zitarosa, de 33 años.

La procesión recorrió las zonas centrales de Viale Regina Margherita, Via Umberto, Via Crociferi, corazón de la arquitectura barroca de Catania, y Via Etnea, para finalmente llegar a la Piazza Duomo.

Entre los principales portadores de la antorcha elegidos para representar a la región del Etna se encontraban Simone Myriam Fatime Sylla, nacida en Palermo de padres marfileños y figura destacada del vóleibol mundial.

El Comité Olímpico Italiano (CONI) también seleccionó a Carmelo Musumeci, capitán del Meta Catania, equipo de futsal de la Serie A y dos veces campeón italiano; a Salvatore Cavallaro, una de las figuras más destacadas del boxeo italiano; y a Tania Di Mauro, campeona olímpica y presidenta de Ekipe Orizzonte, símbolo mundial del waterpolo femenino.

Otros atletas de Catania y Sicilia que portaron la antorcha fueron Orazio Arancio, ex miembro de la selección italiana de rugby; el medallista olímpico de espada Mino Ferro; la ex atleta Anita Pistone; el velocista Mattia Melluzzo; y el ex atleta Francesco Scuderi, todos elegidos por el CONI regional.

La antorcha olímpica pasará mañana por Acireale, Giarre y Riposto, Taormina (donde el Etna se encuentra con el mar Jónico como telón de fondo) y Messina, la "Puerta de Sicilia", antes de embarcar en el ferry hacia Villa San Giovanni y avistar la costa de Calabria, la tierra que marca el inicio de una nueva etapa del viaje. (ANSA).