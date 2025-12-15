Milán-Cortina 2026: La antorcha visitó Palermo
Filippo Inzaghi y Tony Cairoli portaron el fuego olímpico
- 1 minuto de lectura'
La antorcha comenzó su viaje por la capital siciliana en el Estadio Renzo Barbera, desde el cual partió para recorrer las principales calles de la ciudad, pasando por los históricos mercados de Ballaró y Vucciria, para finalmente llegar a la Piazza Ruggero Settimo, frente al Teatro Politeama, donde se instaló el pebetero olímpico.
Entre los estafetas se destacaron el ex futbolista Filippo Inzaghi (campeón mundial con Italia en Alemania 2006 y actual DT del Palermo), y el embajador de Estados Unidos en Italia, Tilman J. Frititta (originario de Cefalú).
"Para un atleta, ser portador de la antorcha es lo máximo.
Llevar la antorcha a Palermo, donde espero traer tantos éxitos futbolísticos, es algo especial. Recordaré los 200 metros que caminé con la antorcha en la mano toda mi vida", afirmó Inzaghi.
La lista de portadores de la antorcha en Palermo incluyó también al atleta Rachid Berradi, a la campeona de windsurf Sofia Giunchiglia y el nueve veces campeón del mundo de motocross Tony Cairoli.
"Llevar la llama olímpica no es algo que ocurra todos los días, porque no siempre pasa por Italia. Llevarla a Palermo, como siciliano, es una sensación fantástica", declaró Cairoli, el último estafeta de la antorcha en la ciudad.
Según el programa, la antorcha hará escala mañana en Cefalú, Piazza Armerina, Enna, Lampedusa, Caltanissetta y Agrigento, y sus portadores atravesarán el Valle de los Templos.
El miércoles 17, en tanto, la antorcha se trasladará a Licata y luego a Gela, Caltagirone, Ragusa, Marzamemi, Porto Palo, Noto, Avola y Siracusa, mientras que al día siguiente el recorrido continuará hacia Priolo Gargallo, Augusta, Carlentini, Lentini, Nicolosi y el Etna. Además, está previsto que la antorcha visite el viernes 19 Acireale, Giarre, Riposto, Taormina y Messina, donde embarcará en el ferry hacia Villa San Giovanni en Calabria. (ANSA).
