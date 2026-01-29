Milán-Cortina 2026: la antorcha visitó Trento

El recorrido del día de la antorcha inició en los túneles de Piedicastello y concluyó en la Piazza Duomo, donde el último portador de la jornada, el regatista Ruggero Tita, medallista de oro en París 2024, encendió el pebetero.

La lista de estafetas del día incluyó a Nadia Battocletti, subcampeona olímpica de los 10.000 metros en París 2024 y quien le entregó la antorcha a Tita.

Otros atletas olímpicos oriundos de Trento que participaron en la etapa fueron el patinador artístico Matteo Anesi y Amos Mosaner, quien compite en curling.

También portaron la antorcha Francesca Dallapé, medallista de plata olímpica en saltos sincronizados con Tania Cagnotto en 2016; Toto Forray, capitán del equipo de básquet de la Serie A de Trento, Dolomiti Energia; y Orietta Bertó, atleta paralímpica que compite en curling.

En la noche del miércoles 28, el primer italiano en ganar un título de esquí nórdico, Franco Nones, iluminó el Val di Fiemme, que albergará las pruebas de esquí nórdico, saltos y combinada.

El recorrido del día llevó a los estafetas a pasar por Piedicastello, Via Brescia, el Puente de San Lorenzo, Via Torre Vanga, Via Prepositura, Via Rosmini, Via Giusti, Via Antonio Maestri y Corso del Lavoro e della Scienza, Via Monte Baldo, Via Vittorio Veneto, Corso Tre Novembre, Via Santa Croce, Piazza Fiera, Largo Luigi Pigarelli, Piazza Venezia y el Castillo Buonconsiglio antes del arribo en la Piazza Duomo.

El municipio de Trento y la Fundación Milán-Cortina 2026 acordaron un itinerario que incluiría los lugares más emblemáticos de la ciudad, con animaciones en el barrio de Albere y la Piazza Fiera.

El recorrido de la antorcha continuará en la región Véneto, donde Ileana Salvador, ex atleta de marcha con múltiples medallas y miembro del personal de la Embajada de Italia en Estocolmo, fue elegida como estafeta en el municipio de San Doná di Piave. (ANSA).