Milán-Cortina 2026: La antorcha visitó Val Gardena

Numerosos residentes y turistas aplaudieron a los portadores de la antorcha y acompañaron el fuego olímpico durante todo el recorrido.

El recorrido del día comenzó en el histórico "Locomotiva" en la Piazza Stazione de Ortisei, con Thomas Gaiser, un joven artesano de Appiano, como emocionado primer corredor de relevos.

"Es un sueño hecho realidad para un atleta como yo. Estar aquí es un sueño hecho realidad", afirmó Gaiser, quien luego cedió la antorcha a Isolde Kostner, quien fue aplaudida por su afición a lo largo del recorrido de 200 metros de su camino en la etapa 52 del recorrido del fuego olímpico por el territorio italiano.

"Tuve la suerte de competir en tres ediciones de los Juegos y de ser la abanderada en la edición de 2002 en Salt Lake City: como atleta, aprendí a conocer y amar el espíritu de los Juegos y principios fundamentales como la paz y el respeto", declaró Kostner, ex campeona de esquí y tres veces medallista olímpica.

"Espero que el Tirol del Sur y sus aficionados también aprecien y vivan al máximo este histórico y hermoso evento olímpico", completó Kostner.

La antorcha llegó luego a Ortisei entre el entusiasmo de la multitud, que dijo presente también en lugares emblemáticos como la Exposición Permanente de Arte "Art52".

A lo largo del recorrido, en la Piazza Sant'Antonio, las diez esculturas de madera "Unika-Fan" fueron muy apreciadas, algunas de las cuales, creadas específicamente para los Juegos Olímpicos, se exhibirán durante las competiciones de biatlón en Anterselva.

Otras portadoras destacadas de la antorcha durante la jornada fueron la ex campeona de patinaje artístico Carolina Kostner y la ex esquiadora de estilo libre Silvia Bertagna.

Entre los momentos más destacados del relevo de la antorcha se registró el ascenso en teleférico a Sellaronda y en esquí por Pian dei Prati antes de realizar la entrega simbólica a la provincia de Trento, donde les esperaba la ex esquiadora alpina Chiara Costazza.

Justamente Costazza inició el descenso de la antorcha hacia el valle, con primera parada en Canazei, Trentino.

El recorrido de la antorcha continuará mañana, cuando regresará a Tirol del Sur, partiendo de Merano para el inicio de la etapa número 53 de su camino hacia el estadio Giuseppe Meazza de San Siro, la sede de la ceremonia inaugural prevista el viernes 6 de febrero. (ANSA).