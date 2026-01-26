Milán-Cortina 2026: la antorcha volvió después de 70 años

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 26 GEN - El pebetero de Cortina d'Ampezzo se encendió tras la visita a la ciudad, después de 70 años, de la antorcha de los Juegos Olímpicos Invernales que organizará con Milán del 6 al 22 de febrero

La etapa número 50 del recorrido de la antorcha por todo el territorio de Italia registró la visita a Cortina D'Ampezzo, cuyo pebetero fue instalado en el centro del valle de Ampezzo

Al llegar al término municipal, la antorcha pasó por los lugares simbólicos y las sedes de competición: el histórico salto de esquí olímpico en Zuel, el centro de esquí alpino Tofane en Rumerlo, el centro de deslizamiento de Cortina y el estadio olímpico de curling de Cortina

La "City Celebration" concluyó luego en Largo delle Poste con el himno de la antorcha y el saludo del alcalde Gianluca Lorenzi, junto a Andrea Varnier, adminitrador delegado de la Fundación Milán-Cortina 2026; al presidente de la región Véneto, Alberto Stefani, y a Luca Zaia, presidente del consejo regional

Los últimos portadores de la antorcha encendieron la hoguera: Carlo Calzá, patinador sobre hielo en Cortina 1956; Bruno Alberti, abanderado en Squaw Valley 1960; y Manuela Angeli, patinadora sobre hielo en Cortina 1956

La antorcha pasó por el Valle del Piave y Cadore, con una parada importante en Longarone (Belluno), relacionada con el desastre de Vajont

Entre los portadores de la antorcha se encontraban el atleta olímpico Maurilio De Zolt y la campeona paralímpica Alessia Scortechini, representantes del Cuerpo de Bomberos italiano, de los primeros en llegar al lugar del desastre de 1963

El recorrido de la antorcha continuará mañana en Bolzano y la capital del Tirol del Sur será el centro de atención de una jornada repleta de celebraciones, eventos e iniciativas culturales

El camino de los portadores de la antorcha comenzará en Ponte Resia y recorrerá las calles de la ciudad, llegando a la Piazza Walther, donde iniciará la celebración con diversas iniciativas y demostraciones

Entre los portadores de la antorcha se encontrarán algunos de los mayores campeones deportivos del Tirol del Sur, como el esquiador Riccardo Tonetti; la campeona de judo Ylenia Scapin (ganó dos medallas de bronce olímpicas); y la saltadora Tania Cagnotto (una medalla de plata y una de bronce olímpicas)

Según pudo confirmar ANSA, se espera que la prestigiosa tarea de encender el pebetero recaiga en manos de Roberto "Bob" Oberrauch, ex campeón de hockey sobre hielo y capitán de la selección italiana que vistió la "azzurra" en los Juegos de 1992 en Albertville, los Juegos de 1994 en Lillehammer y los Juegos de 1998 en Nagano. (ANSA)