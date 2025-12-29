Milán-Cortina 2026: La banda sonora oficial será de Dardust

Lo anunció la Fundación Milán-Cortina 2026, el comité organizador de los Juegos Olímpicos Invernales previstos del 6 al 22 de febrero del año próximo.

Dardust ya ha interpretado su música en escenarios internacionales, desde el Super Bowl hasta el Juego de las Estrellas de la NBA, y ha realizado colaboraciones y actuaciones en directo junto al vocalista belga Stromae, a la artista estadounidense Lana Del Rey y a la cantante británica Dua Lipa.

En su colaboración con Milán-Cortina 2026, el cantante italiano se ha mantenido fiel a su estilo característico, creando atmósferas poco convencionales, equilibrando melodías de piano con las propias de la música electrónica.

"Trabajar en el Himno fue una enorme responsabilidad. Tocar un símbolo tan poderoso significa entrar en un lugar sagrado de la memoria colectiva. Quería respetar su poder, a la vez que actualizaba el sonido con una luz contemporánea. Mi objetivo era dejar una emoción duradera, una nota que, dentro de diez años, evocara una despedida, una victoria, un aplauso", afirmó Dardust.

La Fundación Milán-Cortina 2026 asegura que "Fantasía Italiana" está inspirada en las regiones que albergarán los Juegos Olímpicos Invernales del año próximo.

"Los paisajes sonoros de la ciudad y las montañas se traducen en una rapsodia contemporánea: el resultado es una pieza que rinde homenaje a la tradición musical italiana, de Ennio Morricone a Giorgio Moroder, de la energía de la pizzica salentina a la coral alpina, e incluso evocando el legado de Rossini y Verdi", completa la nota del comité organizador. (ANSA).