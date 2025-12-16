Milán-Cortina 2026: La "Cruz Olímpica" llegó a Verona

Justamente Verona será protagonista de la cita, pues albergará la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos y la de inauguración de los Paralímpicos en la Arena.

La Cruz ha acompañado a mujeres y hombres en el deporte desde los Juegos de Londres 2012. Referente espiritual en el corazón del deporte mundial, fue confiada a Athletica Vaticana, la asociación deportiva oficial de la Santa Sede, el pasado 14 de junio, con motivo del Jubileo del Deporte con el Papa León XIV.

Athletica Vaticana recibió la Cruz de manos de una delegación, llegada especialmente desde París, tras los Juegos de 2024.

Posteriormente, fue entregada a las diócesis anfitrionas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno y Verano: Milán Cortina 2026 y Los Ángeles 2028, respectivamente.

Un mensaje cristiano dirigido a todo el mundo del deporte, la Cruz fue creada por el artista inglés John Cornwall a partir de 15 piezas de diferentes maderas, seleccionadas y procedentes de todo el mundo, incluida Tierra Santa.

La Cruz será llevada mañana en procesión al estadio Verona Palasport con motivo del Jubileo Diocesano del Deporte, acompañada por el obispo Domenico Pompili. (ANSA).